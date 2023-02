Einde in zicht voor bedrijfssubsidies voor zonnepanelen: ‘Zuhal Demir (N-VA) pleegt geen contractbreuk’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) houdt vast aan haar plan om te knippen in de subsidies voor bedrijven die voor 2013 zonnepanelen lieten installeren. Onderzoeker Simon Vanhove (KU Leuven) geeft het aangekondigde juridisch protest weinig kans.

Bedrijven die meer dan 200.000 euro aan subsidies kregen, zouden die vanaf januari 2024 verliezen. Dat besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorig jaar al. Na een eerder advies van de Raad van State zegt ze nu door te zullen zetten met haar plannen. Dat voornemen zet kwaad bloed bij veel ondernemers. Zij hebben twijfels bij de rechtsgeldigheid van het decreet en dreigen naar het Grondwettelijk Hof te trekken.

Discriminatie

Maken zij juridisch een kans? Simon Vanhove, onderzoeker bij het Instituut voor Milieu- en Energierecht aan de KU Leuven, ziet in ieder geval een zwaktepunt in de regeling wat betreft discriminatie. ‘Het decreet treft alleen bedrijven, geen gezinnen en particulieren, ook als ze boven de drempel van 200.000 euro zouden uitkomen. In een eerder advies toonde de Raad van State zich daarover al bezorgd. Daar lijkt de regering niet voldoende aan tegemoet te zijn gekomen in de herziene versie. Bovendien is het niet zo dat de Raad die versie goedgekeurd heeft, er wordt de facto nooit twee keer een advies geformuleerd over hetzelfde dossier. Het beeld dat minister Demir daarover ophangt, klopt niet. Dat er verdere opmerkingen ontbreken, is gewoon de standaardprocedure.”

Over het bezwaar dat het decreet de rechtszekerheid zou uithollen, is Vanhove sceptisch. ‘Je mag rechtszekerheid niet met investeringszekerheid verwarren. Uiteraard is het lastig voor bedrijven dat de omstandigheden die een investering gunstig maakten, veranderen. Maar dat is onvoldoende om het decreet juridisch te problematiseren. De Raad van State stelt in zijn oorspronkelijke advies duidelijk dat zolang de investering terugverdiend kan worden, er geen rechtsprincipes geschonden worden. Van contractbreuk is geen sprake: subsidies zijn geen oneindig noch onveranderlijk gegeven en investeerders moeten daar rekening mee houden.’

Lagere energiefactuur

Wie exact getroffen wordt door de knip, is onzeker. De minister spreekt zelf van 200 bedrijven, maar een onafhankelijke studie van sectorfederatie ODE wees deze week uit dat er zich maar liefst 2189 bedrijven in de gevarenzone bevinden.

Moeten ook particulieren zich zorgen maken over hun groene premies? Nee, stelt Vanhove. Die subsidies vallen buiten de regeling zoals ze nu is voorgesteld. ‘Het is onwaarschijnlijk dat kleine installaties de drempel van 200.000 euro zouden overschrijden.’

Er is misschien zelfs goed nieuws voor gezinnen en bedrijven met recente installaties, aldus Vanhove. ‘De knip in de subsidies voor grote bedrijven zou de energiefactuur moeten verlagen. En dat was toch het uiteindelijke doel van het decreet.’

Lula Maris