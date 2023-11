Demir: ‘Horizon voor daling stikstof blijft op 2030’

De horizon voor de daling van de stikstofuitstoot in Vlaanderen blijft op 2030. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen). In Nederland laat Frans Timmermans 2030 los en dat inspireerde CD&V begin deze week om de vraag ook in Vlaanderen voor te leggen.

Begin oktober leverde de Raad van State een erg kritisch advies af over het voorstel van stikstofdecreet dat N-VA en Open VLD, zonder coalitiepartner CD&V, hadden ingediend. Het advies zette een aantal sleutelelementen van de geplande stikstofaanpak, zoals het gebruik van impactscores en drempelwaarden, op losse schroeven.

Sinds enkele weken buigt een werkgroep van kabinetsleden en parlementairen zich over de nodige amendementen die moeten voortvloeien uit het advies.

Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA, liet afgelopen weekend weten 2030 te laten vallen als deadline om de uitstoot terug te dringen. “Het is moeilijk voor te stellen dat de Vlaamse regering met Zuhal Demir nog extremer zou willen gaan in haar stikstofaanpak dan de enige echte Frans Timmermans”, liet Robrecht Bothuyne van CD&V daarop weten.

“Bij ons heeft de vorige Vlaamse regering het jaartal op 2030 gezet”, zei Zuhal Demir dinsdag. “Wij hebben aan de hand van die beslissing een passende beoordeling en een plan-MER gemaakt. Als we dat nu uitstellen, moeten we heel die oefening opnieuw doen. Dan zijn we weer vertrokken voor twee jaar en als er iets is dat we niet hebben, is het tijd. Dus wij volgen het pad dat de vorige regering heeft uitgestippeld.”

‘Er lijkt geen snelle uitweg uit de stikstofcrisis’Een streefdatum voor een nieuw akkoord met de coalitiepartners wil Demir niet meer noemen. Ze gaf wel aan dat de bestaande vergunningen zullen worden verlengd. “We gaan de aflopende vergunningen voor een beperkte duur goedkeuren. Wie zijn vergunning ziet aflopen, kan er niet aan doen dat de politiek niet klaar is met haar huiswerk. Zij moeten daar niet voor boeten.”