De Wever: ‘Wallonië moet bevrijd worden van de PS’ (video)

‘De PS is nefast voor België’, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in De Zevende Dag.

De Wever kwam in De Zevende Dag terug op het idee dat hij dit weekend in Het Laatste Nieuws lanceerde om met zijn partij ook aan de andere kant van de taalgrens op te komen.

De bedoeling is volgens De Wever niet zozeer om ‘door te breken en veel zetels te halen’, maar wel om het idee van het confederalisme in de markt te zetten en om ‘het debat te kruiden met idee dat men in Wallonië van de PS af moet’.

‘De PS is nefast voor België. Ook Wallonië moet bevrijd worden van de PS’, aldus De Wever. Volgens de N-VA-voorzitter doet Wallonië het door het PS-bestuur slechter dan oostbloklanden die bevrijd werden van het communisme.

‘Dat komt door het linkse bestuur dat enkel functioneert dankzij Vlaanderen als derdebetaler’, dixit De Wever. De N-VA-voorzitter wil daarom een aantal mensen ‘het veld insturen’ zodat net ook die boodschap aan bod kan komen.

‘Vraag of N-VA bereid is om te besturen met Vlaams Belang is irrelevant’

Er is daarnaast de voorbije weken en maanden heel wat inkt gevloeid over het feit of N-VA al of niet (en onder welke voorwaarden) bereid zou zijn om na de verkiezingen van juni 2024 een meerderheid te vormen met Vlaams Belang.

De Wever noemt de vraag of zijn partij bereid is om te besturen met Vlaams Belang ‘irrelevant’. Een meer relevante vraag is volgens De Wever of de voorzitters van de traditionele Vlaamse partijen bereid zijn om ‘Vivaldi II te maken met een derde van de Vlaamse stemmen’.

‘Jullie vragen altijd aan mij of wij iets met het Vlaams Belang gaan doen. Maar wat jullie nooit doen, is aan (CD&V-voorzitter) Sammy Mahdi en (Open VLD-voorzitter) Tom Ongena vragen: “zijn jullie bereid om met een derde van de Vlaamse stemmen een nieuw Belgische Vivaldi-regering te maken?”. Die vraag is meer relevant’, aldus De Wever.