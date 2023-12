N-VA wil ook in Wallonië opkomen

N-VA plant om in Wallonië op te komen. Dat zegt voorzitter Bart De Wever zaterdag in een interview in Het Laatste Nieuws.

‘Wij willen ons verhaal van confederalisme daar in de kiesstrijd én het publieke debat brengen’, aldus De Wever.

De Wever zet volgens de krant alles in om af te geraken van een zeer links bestuur uit Wallonië. Of hij er opkomt met N-VA of een soort zusterpartij, daar is De Wever nog niet uit. ‘Het begint met het verhaal. We zullen zien welke vorm dat aanneemt.’ Hij mikt op mensen die zijn verhaal goed kunnen vertellen, maar blijft voorzichtig over wie dat zullen zijn. ‘Opkomen voor N-VA is een maatschappelijke dood in Wallonië. Hier wordt vaak over een cordon gesproken, maar in Wallonië is dat andere koek.’