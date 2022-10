De Wever verwacht dat Vooruit coalities met PVDA opzegt

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet opgezet met de aankondiging van Conner Rousseau dat zijn partij Vooruit alle coalities met N-VA zal opblazen als de Vlaams-nationalisten zich in 2024 tot samenwerking met Vlaams Belang laten verleiden. ‘Als hij met zijn coalities met de PVDA doorgaat, doorbreekt hij zelf het cordon sanitaire. Ik verwacht dat hij consequent is en dat die coalities verdwijnen’, zei De Wever zondag bij VTM Nieuws.

Vooruit-voorzitter Rousseau zei begin deze maand dat hij het cordon sanitaire onverkort handhaaft en zelfs alle coalities met de N-VA zal opblazen als die partij zich tot samenwerking met Vlaams Belang laat verleiden. De Wever reageert zondag dat hij die opmerking niet pikt. ‘Rousseau heeft zelf coalities met PVDA – communisten zijn ook politieke extremisten – in Zelzate en Borgerhout. Dan moet je ‘proper op uw eigen’ zijn. Als hij met die communisten doorgaat, is hij diegene die een cordon sanitaire – als dat al moet bestaan – doorbreekt en blijft doorbreken.’

‘Geen seconde eerder’

Daarom verwacht De Wever van Rousseau dat hij ‘consequent’ is en die coalities met PVDA laat verdwijnen. ‘Dàn mag hij mij aanspreken op mijn gedrag, en geen seconde eerder.’

De Wever herhaalde dat het enkel van Vlaams Belang zelf afhangt of die partij een coalitie kan vormen. ‘Ik wacht nog altijd op de verandering in die partij. Ze gaan van het ene incident naar het volgende, waarbij die partij altijd moeite doet om niet salonfähig te zijn en altijd met dezelfde ranzigheid in de problemen komt. Als zij eens de opkuis doen die moet gebeuren, dan kan het wat mij betreft wel. Maar de enigen die daarover zullen beslissen, zijn de N-VA-leden. En ik denk niet dat Conner Rousseau lid is van de N-VA.’