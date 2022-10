Conner Rousseau: ‘Als N-VA ergens in coalitie gaat met VB, blaas ik alle coalities met N-VA op’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau trekt een duidelijke lijn. Als de N-VA ook maar ergens in Vlaanderen zou besturen met het Vlaams Belang, dan houdt elke coalitie tussen Vooruit en de N-VA op te bestaan. ‘De consequentie van principes hebben’, zegt hij tegen Knack.

De kwestie kwam maandag ter sprake tijdens de voorstelling van Wanhoop in de Wetstraat, het boek waarin VRT-journalist Ivan De Vadder zijn frustraties over het politieke bestel uit.

In Gent kreeg de Vooruit-voorzitter een vraag over het cordon sanitaire, de afspraak om samenwerking met het Vlaams Belang onmogelijk te maken. De mening van Conner Rousseau is ondertussen bekend. Het cordon was een verdienstelijke manier om radicaal-rechts buiten het beleid te houden, maar het heeft ook geleid tot intellectuele luiheid. Federaal fractieleider Melissa Depraetere van Vooruit noemde het cordon eerder al ‘de domste uitvinding ooit’.

‘We moeten daarentegen uitleggen waarom we niet met extreemrechts samenwerken’, zegt Rousseau tegen Knack. ‘En die reden is simpel: geen enkel land ter wereld waar extreemrechts ooit bestuurd heeft, is er qua welvaart en vrijheid op vooruitgegaan. Het is een experiment dat altijd faalt. Ik wil niet met mijn generatie laten spelen.’

In die context trok Rousseau maandagavond in Gent een heldere lijn: ‘Als de N-VA ergens in coalitie gaat met het Vlaams Belang, dan blaas ik alle coalities met de N-VA op.’

Die waarschuwing geldt logischerwijs voor elke partij die het cordon zou willen doorbreken. Maar dat uitgerekend de N-VA met naam wordt genoemd, is niet onlogisch. Het was de partij van Bart De Wever die in de zomer van 2019 wekenlang onderhandelde met die van Tom Van Grieken in het kader van de Vlaamse regeringsvorming. Achteraf heeft De Wever echter elke mogelijke coalitie met het VB afgedaan als irrealistisch. Ook N-VA-boegbeelden als Zuhal Demir hebben zich al fors afgezet tegen het Vlaams Belang.

Theo Francken

Niettemin staan beide Vlaams-nationalistische partijen er gunstig voor in de peilingen. Een meerderheid in het Vlaams Parlement behoort tot de mogelijkheden in 2024, net als in sommige gemeenten.

Ter herinnering: in 2024 zijn er in het voorjaar Europese, federale en Vlaamse verkiezingen, in het najaar lokale en provinciale verkiezingen.

Maar nu trekt Rousseau dus een streep in het zand. Mocht de N-VA het in haar hoofd halen om pakweg met Forza Ninove van Guy D’haeseleer te besturen, dan stapt Vooruit uit elke coalitie met de N-VA, inclusief een mogelijke Vlaamse regering of Antwerps stadsbestuur, waar De Wever een vervolg aan zijn burgemeesterschap wil breien. ‘Ik vind dat de consequentie van principes hebben’, zegt Rousseau tegen Knack. ‘Anders maken we van het besturen met extreemrechts iets normaals.’

De socialist belooft ten slotte voor de welvaart en het welzijn van Vlaams Belangkiezers te strijden. ‘En we zullen hen terughalen door hun socio-economische positie te verbeteren.’

Tom Van Grieken reageerde ondertussen al op Twitter. ‘Iedere “samen-een-meerderheid”-N-VA’er, die hoopt op een rechts en Vlaams beleid, is eraan voor de moeite. Theo Francken mag nog tot 2024 de schijn ophouden.’

En ook N-VA’er Francken sprak zich al uit: ‘De socialisten hebben niet enkel de verkiezingen al gewonnen. Ze hebben ook al bestuurscoalities terug opgeblazen. Behalve die met de communisten. Die zitten gebeiteld.’