Bart De Wever wil opkomen in Wallonië: ‘Vreemde strategie om de MR te gaan verzwakken’

Was het 1 april, we hadden gedacht dat het een grap was. Dat schreef de Waalse krant La Meuse over het nieuws dat Bart De Wever met N-VA-lijsten in Wallonië aan de verkiezingen wil deelnemen. Politoloog Jean-Benoit Pilet neemt het erg vage plan enigszins serieus – ‘het Vlaamse Belang heeft in Wallonië ook al aan de verkiezingen meegedaan’. Maar het lijkt hem uitgesloten dat De Wever ook meer één zetel zou binnenhalen in pakweg de kieskring Henegouwen of Luik.

Daar is het de N-VA-voorzitter natuurlijk ook niet om te doen. ‘Het draait allemaal om politieke communicatie. De Wever wil het confederalisme in Vlaanderen op allerlei manieren zo hoog mogelijk op de agenda plaatsen. En als hij toch een paar tienduizend Waalse stemmen zou behalen, kan hij tegen Waalse politici zeggen: zien jullie wel, de Walen staan niet zo afkerig tegenover het confederalisme.’

De Wever zegt dat hij de Walen wil bevrijden van het verstikkende juk genaamd PS, dat hen achtergesteld en arm houdt. ‘Hij probeert in Vlaanderen twee klassieke breuklijnen op elkaar te stapelen: stem op mij voor meer Vlaamse autonomie, en stem op mij als je het hebt gehad met links.’

Maar De Wever dreigt met die boodschap in Wallonië natuurlijk vooral rechtse stemmen weg te halen bij de MR, analyseert Pilet zoals menig collega-politoloog. ‘Dat zal nog extra spanning zetten op de relatie tussen de N-VA en de MR. Terwijl de MR de enige Franstalige partij is die tot dusver bereid is gebleken om met de N-VA te regeren.

Bovendien mag voorzitter Georges-Louis Bouchez dan wel heel belgicistisch zijn, dat geldt niet voor zijn hele partij. In het verleden heeft de MR aan alle staatshervormingen meegewerkt, en sowieso heb je voor een nieuwe communautaire ronde ook de Franstalige liberalen nodig. In die zin is het een vreemde strategie van de N-VA om in Wallonië de MR te gaan verzwakken.’

De Wever gold vanwege zijn anti-PS-houding en ‘luie Walen’-retoriek lange tijd als de baarlijke duivel in Wallonië. ‘Hij is in Wallonië vandaag met voorsprong de bekendste Vlaamse politicus, maar hij is nog altijd niet erg geliefd’, meent Pilet. Wel kan De Wever voordeel halen uit de opgang van het Vlaams Belang in de peilingen en de angst voor radicaal rechts, dat in heel Europa wind in de zeilen heeft. ‘De Walen zouden kunnen zeggen: “Als we moeten kiezen tussen Bart De Wever en Tom Van Grieken, dan is praten met Bart De Wever nog het minste kwaad.”’