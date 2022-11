De Croo ziet klimaatprotest gericht op kunst als ‘vandalisme’

Premier Alexander De Croo noemt klimaatprotest gericht op beroemde schilderijen ‘vandalisme’. Dat deed hij zondag op ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVI.

Tientallen demonstranten kleefden zich de afgelopen weken vast aan de lijsten van beroemde schilderijen in musea in heel Europa. Anderen bekladden ze met soep. Ze willen daarmee aandacht vragen voor het klimaat. Voor zover bekend raakte geen enkel werk daarbij beschadigd.

Voor premier Alexander De Croo gaat het desalniettemin om ‘vandalisme’. En dat ‘is geen oplossing voor wat dan ook’, zei hij zondag op het Franstalige debatprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’.

De Belgische prinses Esmeralda steunt de klimaatprotesten wél, gaf ze aan in hetzelfde programma. De tante van koning Filip vindt het ‘normaal’ dat men overgaat op burgelijkere ongehoorzaamheid om de aandacht te trekken op het klimaat. ‘De mensen zijn bang, ze zijn bezorgd om hun toekomst’, zei ze.

De prinses staat bekend om haar klimaatactivisme. De jongste dochter van koning Leopold III werd in 2019 zelfs even opgepakt in haar woonplaats Londen nadat ze er had deelgenomen aan een actie van klimaatbeweging Extinction Rebellion.

De prinses woont de komende dagen ook de VN-klimaattop in het Sharm-el-Sheikh bij, net als premier De Croo. De Belgische delegatie telt meer dan honderd deelnemers, onder wie vijf ministers.