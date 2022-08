Dalle wil geen afbouw regionieuws, maar VRT beslist zelf over aanpak

De beslissing van de VRT om de provinciale ochtendshows op Radio 2 te schrappen, mag niet leiden tot een verminderde aandacht voor regionaal nieuws, maar de openbare omroep moet wel autonoom kunnen beslissen hoe hij die regionale content wil brengen. Dat zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in een reactie op de heisa die is ontstaan rond het vernieuwde ochtendblok op Radio 2.

Bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie raakte dinsdag bekend dat de provinciale ochtendshows op Radio 2 vanaf volgend jaar vervangen worden door een ochtendprogramma met Peter Van de Veire.

De openbare omroep wil op een andere manier inzetten op regionieuws, maar behoudt tijdens de week wel de verschillende regionale nieuwsbulletins en de middagprogrammatie. In het weekend zullen er bovendien meer momenten zijn met een apart aanbod per provincie.

De beslissing leidde tot misnoegde reacties bij verschillende provinciegouverneurs. Minister Dalle heeft begrip voor de ongerustheid, maar tempert de kritiek enigszins. De VRT heeft de minister immers verzekerd dat de regionale insteek van de ochtendshow blijft behouden: met regionale reporters, acties met een regionale insteek, live-uitzendingen van overal in Vlaanderen, ambassadeurs per regio, enzovoort.

Bovendien vindt Dalle dat de openbare omroep zelf de kans moet krijgen om zijn content te brengen op een moderne manier die aansluit bij het mediagebruik en de verwachtingen van de mediagebruiker vandaag én morgen.

“The proof of the pudding is in the eating”, merkt hij evenwel op. “Het wordt uitkijken op welke manier de VRT dit zal realiseren.”

“Regionaal nieuws is het DNA van Radio 2, dat moet ook zo blijven,” aldus Dalle. “De manier waarop men dat wil realiseren, daar moet de VRT autonoom over kunnen beslissen. Maar het moet duidelijk zijn: deze beslissing mag niet leiden tot minder aandacht voor het regionaal nieuws. De publieke omroep moet sterk blijven inzetten op regionaal nieuws en regionale verhalen.” Daarover zijn trouwens engagementen in de beheersovereenkomst opgenomen. Bovendien vraagt Dalle de VRT zijn regionale plannen ook op het terrein toe te lichten.

Gouverneurs misnoegd

Ook de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx hoopt dat de VRT de hervorming van het ochtendblok op Radio 2 terugschroeft. “Luisteraars zijn terecht gehecht aan het ochtendblok op Radio 2: hun prima bron voor regionaal nieuws. Geen beter kanaal om mensen op de hoogte houden van nieuws uit hun vertrouwde omgeving”, vindt Berx.

Eerder hadden haar Limburgse en West-Vlaamse collega’s al geprotesteerd over het schrappen van de regionale ochtendblokken.

De Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters reageerde misnoegd in Het Nieuwsblad. “Regio is de bestaansreden van Radio 2. De VRT is blijkbaar bezig met zichzelf en haar sterren. Niet met de mensen”, tweet hij. Aan Het Nieuwsblad zegt Lantmeeters dat hij wil samenzitten met de andere provinciegouverneurs en de situatie wil aankaarten in het Vlaams Parlement.

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé trad Lantmeeters bij. “Dit is een zeer ongelukkige beslissing. Voor mij ruikt dat naar eenheidsworst en een vorm van besparing”,

Berxprijst ook de manier waarop Radio 2 Antwerpen het regionieuws aanpakt. “Dat is een ijzersterke troef die Radio 2 en de VRT best behouden.”