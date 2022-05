CD&V: maandag beslissing over opvolger Beke

CD&V beslist maandag wie Wouter Beke opvolgt als minister in de Vlaamse regering. De partijraad komt daarvoor samen en levert dan een ‘bindend advies’ af. Als alles vlot verloopt, kan de opvolger van Beke woensdag de eed afleggen in het Vlaams Parlement.

Vlaams minister van Welzijn. Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke kondigde donderdagavond zijn ontslag aan. De ontslagnemende CD&V-minister nam vrijdagochtend nog wel deel aan de ministerraad van de Vlaamse regering, maar liet ook daar weten dat hij zijn ambt neerlegt. De bevoegdheden van Beke worden overgedragen aan de voltallige Vlaamse regering tot de opvolger de eed heeft afgelegd.

Wie Beke zal opvolgen, wordt besproken door de partijtop van CD&V. Bedoeling is de opvolger officieel aan te duiden op een extra partijraad op maandag. Die partijraad moet volgens de vernieuwde statuten van de partij een ‘bindend advies’ geven, waarna de opvolger officieel wordt voorgedragen door de Vlaamse fractie.

Als de procedure loopt zoals gepland, dan kan de opvolger van Beke woensdag al de eed afleggen in het Vlaams Parlement. Dat gebeurt dan in handen van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Intussen gonst het van de speculaties over de mogelijke opvolger, maar verschillende bronnen zeggen vooral dat het nog te vroeg is om namen te noemen omdat de CD&V intern nog volop in overleg is.