België voorlaatste inzake defensie-uitgaven in Navo

België blijft achteraan bengelen in het klassement van defensie-uitgaven van de Navo, zo blijkt uit een document dat de militaire alliantie vrijdag heeft gepubliceerd in de aanloop naar de top van Vilnius. Ons land zou dit jaar uitkomen op 6,658 miljard euro of 1,13 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De Navo vraagt van de lidstaten dat ze 2 procent van hun bbp zouden spenderen aan defensie, maar slechts 11 van de 31 lidstaten halen die drempel. België zit momenteel aan 1,13 procent en bezet daarmee de voorlaatste plaats. Enkel Luxemburg besteedt in verhouding tot zijn welvaart nog minder aan defensie. België haalde vorig jaar 1,18 procent, maar de defensie-uitgaven – een begrip dat een bredere lading dekt dan enkel het budget van Defensie, omdat ook de pensioenen voor gepensioneerde militairen worden meegeteld – stegen met nauwelijks 129 miljoen euro, terwijl het bbp in verhouding sterker steeg.

In 2014 hadden alle lidstaten op een top in Wales beloofd dat ze binnen een periode van tien jaar naar die drempel van 2 procent zouden gaan. Op de top die dinsdag en woensdag plaatsvindt in Litouwen moet die drempel een ‘ondergrens’ worden, en geen plafond, zo bepleitte secretaris-generaal Jens Stoltenberg op een persconferentie in Brussel.

Premier Alexander De Croo herinnerde er woensdag in de Kamer aan dat de regering de intentie heeft om de uitgaven voor defensie tegen 2035 tot 2 procent op te krikken, op basis van een “realistisch” traject met 1,54 procent in 2030 als tussentijdse doelstelling.