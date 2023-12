Antwerps CDV-lijsttrekker Tinne Rombouts verlaat nationale politiek: ‘Moreel kompas voor ogen houden’

Vlaams Parlementslid voor CD&V Tinne Rombouts verlaat de nationale politiek. Dat maakt haar partij vrijdagavond bekend. ‘Vandaag ervaar ik dat de grenzen van mijn rechtvaardigheidsgevoel te vaak worden overschreden’, schrijft Rombouts zelf.

Rombouts was in oktober nog aangeduid als Antwerps lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. De partij gaat nu op zoek naar een nieuwe kopman of -vrouw.

‘Na verschillende warme gesprekken met onze partij en de provinciale afdeling van Antwerpen de afgelopen weken, is haar keuze om de nationale politiek te verlaten na de verkiezingen van 2024 er één met groot wederzijds respect en begrip’, meldt de partij vrijdagavond in een persbericht.

Voor Rombouts is het belangrijk ‘om je eigen moreel kompas voor ogen te houden’.

‘Politiek’, schrijft ze in een Facebookvandaag ervaar ik dat de grenzen van mijn rechtvaardigheidsgevoel te vaak worden overschredenost, ‘is tot oplossingen komen. Het compromis maakt er dus ook integraal deel van uit. Zelfs een lenige spreidstand hoort er soms bij. Maar vandaag ervaar ik dat de grenzen van mijn rechtvaardigheidsgevoel te vaak worden overschreden’. ‘Mijn naam zal niet op een kieslijst te vinden zijn voor de verkiezingen van juni 2024. (..) Ik begrijp dat dit voor velen een donderslag bij heldere hemel is, maar hoop op begrip voor deze keuze.’

Rombouts zit al sinds 2004 in het Vlaams Parlement. In 2019 haalde ze vanop de tweede plaats op de Vlaamse lijst bijna 25.000 voorkeursstemmen. Daarmee gingen maar acht Antwerpse verkozenen in het Vlaams Parlement haar voor. Ze profileerde zich vooral op het thema landbouw en was de laatste maanden een vaak gehoorde stem in het stikstofdebat.

De Antwerpse blijft tot het einde van de legislatuur in het Vlaams Parlement zitten. Daarna gaat ze volgens de partij ‘een nieuwe uitdaging aan’. Ze is ook gemeenteraadslid in Hoogstraten.

De zoektocht naar een nieuwe Antwerpse lijsttrekker voor het Vlaams Parlement is intussen gestart. Het is de bedoeling om na Nieuwjaar met een nieuwe naam te komen.