De Wever officieel aangeduid als lijsttrekker bij Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen

In Antwerpen is huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) officieel door zijn partij aangeduid als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat gebeurde tijdens een congres in conferentiecentrum Blue Point, waar meteen ook het verkiezingsprogramma werd afgewerkt en goedgekeurd.

De Wever mag zichzelf tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie van N-VA dan wel hebben opgeworpen als kandidaat-premier, dat betekent niet dat hij zijn Antwerpse ambities opzijschuift. ‘Vergis u niet: in eender wat ik doe en waar ik ook ben, hier ben ik thuis’, verklaarde hij zondag aan de verzamelde Antwerpse achterban. ‘Mijn hart klopt voor deze stad, onze stad.’

De Wever roemde de ‘schitterende vooruitgang’ die Antwerpen volgens hem heeft doorgemaakt tijdens de (bijna) voorbije twee legislaturen, onder N-VA-bewind. ‘We hebben de voorbije elf jaar laten zien dat mits sterk leiderschap niks verloren is’, stelde hij. ‘Dat we met voortdurende en volgehouden inspanningen orde op zaken kunnen krijgen, en dat de gemeenschap daar beter van wordt.’

De stad Antwerpen investeerde tijdens die elf jaar fors in ‘bakstenen’, erkende De Wever. “We zijn beginnen te timmeren, sleutelen, bouwen, en het werk is nog niet af’, zei hij. ‘Al te lang is er te weinig geïnvesteerd in ons openbaar domein, want bakstenen betogen nu eenmaal niet. Maar wat mijn voorgangers vergaten is dat die bakstenen wel bepalen hoe mensen zich voelen.’

De Wever verwees onder meer naar de gebrekkige infrastructuur bij politie, brandweer, sociale woningen en erfgoed die hij aantrof en naar het Oosterweelproject dat in het slop zat.