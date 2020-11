Een werkgroep vaccinologie binnen het coronacommisariaat van Pedro Facon bekijkt nu de uitrol van het toekomstige vaccinatieprogramma. Het gaat goed vooruit, maar vaccinoloog Pierre Van Damme verwacht niet dat nog voor het jaareinde mensen een vaccin zullen krijgen.

Vooral op logistiek vlak zijn nog de grootste stappen te nemen, zegt het Federaal Agentschap voor de Gezondheidszorg.

Goedkeuring

Als er de komende weken geen tegenslagen opduiken bij het testen van de coronavaccins van BioNtech-Pfizer en Moderna, kunnen ze in de tweede helft van de maand december al een voorwaardelijke marktvergunning krijgen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdagavond. Het is de 'allereerste stap' van het op de markt brengen van een vaccin, zei ze.

Hoe dat zit met de verdere timing, is nog koffiedik kijken, zegt de woordvoerster van het FAGG, Ann Eeckhout. 'De grootste stappen die nog te nemen zijn, zijn logistiek. Hoe krijgen we de vaccins binnen de bewaarvoorraden op de optimale manier bij de Belgen die een vaccin willen?'

Intussen is al beslist dat het vaccin in België gratis zal zijn, en verschillende farmabedrijven zijn al in productie, zonder de marktgoedkeuring af te wachten.

Het ziet er volgens de woordvoerster allemaal goed uit, maar ze blijft wel voorzichtig. Nog geen enkel land heeft immers al een marktvergunning gekregen, al kan dat wel snel gaan. Maar er mag daarbij niet ingeboet worden op de vereisten rond kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Een concrete datum plakken op de start, is vooralsnog niet mogelijk.

Klaarstaan

'Het gaat goed vooruit', zei vaccinoloog Pierre Van Damme in De Ochtend op Radio 1. 'We kunnen verwachten dat de regelgevende autoriteiten hun groen licht gaan kunnen geven eind dit jaar, misschien begin volgend jaar. En dat dan de eerste vaccins kunnen uitgerold worden in Europa.' Op dat moment moeten de landen klaarstaan met hun vaccinatieprogramma, aldus Van Damme.

Nog voor 31 december mensen vaccineren, verwacht Van Damme niet. 'We moeten realistisch zijn, de loten die dan in de verschillende landen gaan komen, moeten dan getest worden op kwaliteit, dat doen ze altijd met vaccins.'

Dat neemt een tijdje in beslag, in België staat Sciensano hiervoor in. Pas na die toetsing valt een definitief advies, zodat gestart kan worden met de uitrol van het vaccinatieprogramma, aldus de wetenschapper. Dat alles operationaliseren en uitschrijven in draaiboeken, wordt de belangrijkste opdracht.

