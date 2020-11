Het vaccin tegen het coronavirus waaraan het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech werken kan nog dit jaar verdeeld worden in zowel de Verenigde Staten als Europa. De topman van BioNTech noemde dat donderdag "mogelijk".

Volgens CEO en medeoprichter Ugur Sahin wordt de aanvraag voor goedkeuring vrijdag ingediend bij het Amerikaanse geneesmidddelenagentschap FDA. 'Mogelijk kunnen we in december al vaccins leveren', klonk het in een interview met AFP. Woensdag had de topman ook al aangegeven de goedkeuring in de VS en Europa tegen half december te verwachten. 'De vraag is of aan alle voorwaarden is voldaan', aldus Sahin. 'Een en ander zal afhangen van de verzoeken die we nog krijgen.' Het vaccin wordt onder meer geproduceerd in de fabriek van Pfizer in Puurs.