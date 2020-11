Wie een vaccin krijgt toegediend kan op korte termijn enkele bijwerkingen ervaren zoals roodheid op de prikplaats, vermoeidheid of koorts. De reacties op de vaccins van Pfizer en Moderna lijken bij sommigen iets intenser te zijn dan bij het griepvaccin. Hoe komt dat?

Zowel farmaceuten Moderna als Pfizer kondigden recent aan dat hun coronavaccins voor 95 procent effectief zijn in klinische studies bij tienduizenden proefpersonen en compleet veilig. Beide vaccins zijn gebouwd op de mRNA-technologie en bevatten een stukje genetische code van het stekeleiwit van SARS-CoV-2 in een streng RNA, verpakt in een klein vetdruppeltje of lipide nanopartikel. Het lichaam gaat vervolgens zelf het eiwit produceren dat door het afweersysteem wordt herkend als een antigeen.

Zoals bij elke vaccinatie bestaat de kans op enkele postvaccinale verschijnselen zoals roodheid op de prikplaats, rillingen, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Meestal treden deze symptomen op bij de tweede injectie omdat dan de afweerreactie van het lichaam, die door de eerste dosis werd aangewakkerd, in gang schiet. Zowel het vaccin van Pfizer als van Moderna wordt in twee dosissen toegediend met een tussentijd van enkele weken. Gezondheidsexperts benadrukken in het wetenschappelijk vakblad Science dat de vaccins veilig zijn, maar roepen vaccinbouwers niettemin op om al op voorhand zoveel mogelijk transparant te zijn over de mogelijke bijwerkingen op korte termijn. Als men hier te snel over heen gaat, zou dat wel eens de vaccintwijfel kunnen voeden en koren op de molen zijn van de antivaxbeweging, zo klinkt het. De meeste mensen zullen geen al te zware last ondervinden van de coronaspuit. Uit de klinische studies blijkt dat bij het Moderna-vaccin 9,7 procent van de deelnemers vermoeidheid ervaarde, 8,9 procent spierpijn, 5,2 procent gewrichtspijn en 4,5 procent hoofdpijn. Voor het Pfizer-vaccin liggen de cijfers zelfs iets lager met 3,8 procent voor vermoeidheid en 2 procent voor hoofdpijn.Slechts minder dan 2 procent van de deelnemers aan de studies van Pfizer en Moderna kreeg te maken met ernstige koorts. Al blijft dat natuurlijk een aanzienlijk aantal. Van de 2,5 miljoen Belgen die bijvoorbeeld een Pfizer-vaccin zullen krijgen komt dat neer op 50.000 gevallen. Koorts, ook hoge koorts, is evenwel niet gevaarlijk. Het maakt deel uit van de immuunreactie die door het vaccin wordt opgewekt.Enkele proefpersonen getuigen in Science over de vervelende bijwerkingen, maar zeggen tegelijk dat dit niet opweegt tegen de voordelen van het vaccin. 'Bijt een nachtje op de tanden en houd pijnstillers in de buurt', luidt het advies.'De ongewenste effecten van deze vaccins zijn iets intens als je dat vergelijkt met het jaarlijkse griepvaccin, zelfs in hoge dosissen', zegt Arnold Monto, epidemioloog aan de School of Public Health van de University of Michigan aan Science. Het is daarom belangrijk dat artsen hun patiënten goed op voorhand informeren over deze mogelijke symptomen, klinkt het. 'Vermoedelijk wordt de reactie op de prik veroorzaakt door het lipide nanopartikel', weet Drew Weissman, immunoloog aan de University of Pennsylvania die aan beide vaccins meewerkte. 'Lipide nanopartikels zonder mRNA hebben hetzelfde effect bij dieren. We zien ontstekingsreacties in de spieren die pijn veroorzaken, zwelling, koorts en griepachtige symptomen.'Doorgaans kennen vaccins geen langetermijneffecten. Specifiek voor mRNA-vaccins is het nog niet duidelijk of er langetermijnrisico's zijn. Theoretisch zou het kunnen dat deze vaccins auto-immuunziektes erger kunnen maken door de opgewekte afweerreactie van het vaccin, maar daar bestaat geen bewijs voor.