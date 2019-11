De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van de regering in lopende zaken legt zaterdagnamiddag de eed af bij koning Filip.

Goffin volgt Didier Reynders op die vanaf zondag aan de slag gaat als Europees Commissaris. Dat heeft Georges-Louis Bouchez, de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberale partij, zaterdag bekendgemaakt.

Premier Sophie Wilmès neemt de bevoegdheden van Reynders met betrekking op de federale culturele instellingen en Beliris op.

David Clarinval, federaal minister van Begroting, wordt vicepremier.

De portefeuille van Europese Zaken gaat over naar vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Bij de aanstelling van Sophie Wilmès (MR) als premier - ter vervanging van partijgenoot Charles Michel, die zondag aan de slag gaat als voorzitter van de Europese Raad - werd afgesproken dat Reynders' portefeuille van Europese Zaken zou overgaan naar Geens.

Zo wordt vermeden dat alle postjes met betrekking tot buitenlands beleid bij de liberale familie zouden zitten.

Goffin is geboren in het Luikse Rocourt op 1 april 1967. Hij studeerde rechten en notariaat en is voorzitter van de commissie Justitie. Sinds 2000 is hij burgemeester van Crisnée.

In het persbericht beklemtoont Bouchez de taalvaardigheid van Goffin, met het Nederlands in het bijzonder, zijn aangeboren diplomatie en parlementaire ervaring. Ook stelt de partijvoorzitter dat het voor de MR belangrijk is dat er snel een volwaardige federale regering wordt gevormd.