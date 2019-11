De laatste ministerraad van Didier Reynders: 'Er waren veel emotionele momenten' (video)

Didier Reynders (MR) woonde vanochtend zijn allerlaatste ministerraad bij als vicepremier in de regering in lopende zaken. Vanaf zondag is hij eurocommissaris voor Justitie. 'De financiële crisis van 10 jaar geleden was mijn politiek belangrijkste periode', blikt Reynders terug in een gesprek met Knack. Twintig jaar lang was de geslepen machtspoliticus incontournable in de Wetstraat, maar de laatste jaren verloor hij intern veel krediet.

Didier Reynders is twintig jaar onafgebroken federaal minister geweest. Zo heeft hij samengewerkt met zes opeenvolgende premiers. Een carrière die begon in de eerste paarse regering-Verhofstadt. Maar met MR-kopstuk komt al 37 jaar over de vloer in de Wetstraat 16: eerder was hij kabinetschef van PRL-vicepremier Jean Gol, die hij als zijn politieke vader beschouwt. De Luikse jurist was op zijn 28ste al voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. Als politiek toptalent maakte hij snel carrière bij de Franstalige liberalen en in 1993 werd hij verkozen tot Kamerlid.

