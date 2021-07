Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) wacht op geharmoniseerde richtlijnen van de Europese Commissie over de limieten voor PFOS. 'We hebben de Europese Commissie gevraagd om zo snel mogelijk normen vast te leggen en die zullen er komen via een spoedprocedure', zegt woordvoerster Hélène Bonte.

Het FAVV reageert daarmee op kritiek die onder meer Groen en PVDA woensdag in enkele kranten uitten. Zo vindt Groen-parlementslid Barbara Creemers dat het voedselagentschap 'te laks' omgaat met de PFOS-waarden. Dat zegt ze in De Morgen.

Vorige week maakte het agentschap bekend dat in eieren, melk en vlees in Zwijndrecht geen overschrijding werd vastgesteld van de limieten die het agentschap voor PFOS hanteert. Nu blijkt dat het FAVV een referentiedosis uit 2008 gebruikt, terwijl het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) in september vorig jaar met nieuwe richtwaarden kwam die heel wat strenger zijn.

In een reactie wijst het FAVV erop dat het in 2020 de eerste keer was dat het EFSA zei dat er een herziening moest komen van de PFOS-waarden, namelijk dat ze verlaagd moeten worden.

Aangezien het slechts om een advies gaat, wacht het agentschap liever op 'geharmoniseerde' Europese richtwaarden. Die moeten er komen via de Europese Commissie. 'We hebben er samen met onze minister (David Clarinval, red.) bij de commissie op aangedrongen om zo snel mogelijk Europese normen vast te leggen. Die komen er nu via een spoedprocedure', zegt Bonte.

Het FAVV reageert daarmee op kritiek die onder meer Groen en PVDA woensdag in enkele kranten uitten. Zo vindt Groen-parlementslid Barbara Creemers dat het voedselagentschap 'te laks' omgaat met de PFOS-waarden. Dat zegt ze in De Morgen. Vorige week maakte het agentschap bekend dat in eieren, melk en vlees in Zwijndrecht geen overschrijding werd vastgesteld van de limieten die het agentschap voor PFOS hanteert. Nu blijkt dat het FAVV een referentiedosis uit 2008 gebruikt, terwijl het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) in september vorig jaar met nieuwe richtwaarden kwam die heel wat strenger zijn. In een reactie wijst het FAVV erop dat het in 2020 de eerste keer was dat het EFSA zei dat er een herziening moest komen van de PFOS-waarden, namelijk dat ze verlaagd moeten worden. Aangezien het slechts om een advies gaat, wacht het agentschap liever op 'geharmoniseerde' Europese richtwaarden. Die moeten er komen via de Europese Commissie. 'We hebben er samen met onze minister (David Clarinval, red.) bij de commissie op aangedrongen om zo snel mogelijk Europese normen vast te leggen. Die komen er nu via een spoedprocedure', zegt Bonte.