Het Zomerplan moet ons in vier stappen naar de normaliteit brengen. Experten zijn bezorgd over de snelheid. Vijf vragen aan N-VA-fractieleider Peter De Roover.

1. GEMS-voorzitter Erika Vlieghe is niet te spreken over het Zomerplan, en toch zet de politiek door. Is het tijdperk van de expert voorbij?Peter De Roover: Het tijdperk van de expert mag nooit achter ons liggen. Het moet wel een tijdperk zijn waarin iedereen zijn rol speelt. Ik heb een probleem met mensen die het beleid adviseren en tegelijk als criticaster van dat beleid in de media verschijnen. Een politicus kan je ter verantwoording roepen, een expert niet. Dit is trouwens geen zwart-witdiscussie. Ik wil de experten niet de mond snoeren. De regering zal ook hun advies meenemen in de besluitvorming, maar let op het woordje 'ook'. Ze mogen van mij in het centrum van de voorbereiding zitten, maar de knoop wordt niet doorgehakt door technocraten. 2. Bij een virologische crisis, past het om naar virologen te luisteren, placht minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) te zeggen. Dat klinkt toch logisch?De Roover: Deze crisis is het gevolg van een virus, maar de effecten gaan veel verder. De experten hebben zelf hun kennis voortdurend moeten bijspijkeren. Herinner u de discussie over het nut van mondmaskers. Ik verwijt hen ook niets. Wie met virussen bezig, is geconcentreerd op de taak om het besmettingsaantal op nul te krijgen. Weet dat dit maar één onderdeel van het debat is. Een psycholoog zal eerder kijken naar de diepgaande gevolgen van maandenlange opsluiting. De ene expertise strookt niet per definitie met de andere. 3. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil overstappen van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid. Dat moet u als muziek in de oren klinken?De Roover: We hebben altijd gezegd dat we de samenleving nooit mogen platleggen tot er nul besmettingen zijn. Volgens alle voorspellingen zal het virus nog een tijd aanwezig zijn. Het virus zal dus nog slachtoffers maken, maar het anticoronabeleid maakt óók slachtoffers. We moeten dus een manier vinden om te leven met het virus, zeker na vaccinatie.4. Opvallend, regeringsleiders als De Croo en minister-president Jan Jambon (N-VA) wilden maar al te graag het leuke nieuws verkopen, bijvoorbeeld over de zomerfestivals met tienduizenden aanwezigen.De Roover: (snel) Festivals laten doorgaan is geen "leuk nieuws", maar normaal nieuws. Ik verzet me tegen het idee dat de overheid geschenkjes zou aanbieden omdat we op een weide mogen samenkomen. Dat is de normalisering van het abnormale. We moeten onze vrijheden behouden tot de cijfers bewijzen dat het echt niet anders kan, niet andersom. Zelf ben ik geen festivalhopper, maar als de omstandigheden aantonen dat het kan, dan zou het een groot schandaal zijn om ze niet te laten doorgaan. 5. Na het jongste Overlegcomité lijkt er ruis op de lijn tussen De Croo en Vandenbroucke. Vergemakkelijkt dat het oppositiewerk?De Roover: Dat weet ik niet. Politiek gesproken is corona een geluk geweest voor deze regering, omdat het virus de interne tegenstellingen kon verbloemen. Alhoewel, voorzitters als Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) hebben het coronaregeringsbeleid serieus gecontesteerd. Er zijn dus wel degelijk spanningen in deze coalitie.De Croo en Vandenbroucke hebben inderdaad een tijdlang een span gevormd, en de anderen zijn daar knarsetandend in meegegaan. Maar onder het mom van corona kan je de boel niet blijven forceren.