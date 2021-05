Het Overlegcomité kondigde een heleboel versoepelingen vanaf 9 juni aan, op voorwaarde dat de situatie op intensieve zorgen verder stabiliseert. 'De remmende voorzichtigheid van de tandem Vandenbroucke-De Croo heeft plaatsgemaakt voor een vorm van bevrijdende risicobeheersing', aldus politoloog Carl Devos.

Na de - op sommige plekken wel erg feestelijke - heropening van de terrassen kleeft de zoete smaak van de bevrijding aan vele monden. Ook bij politici. Afgelopen week ontstond er tussen politici een heus opbod aan versoepelingen met het oog op het rijk van de vrijheid. Toch wijzen artsen en virologen nog steeds voor relatief hoge opname- en sterftecijfers. Naar aanloop van het Overlegcomité dinsdagmiddag waarschuwde zowel professor infectieziekten Steven Callens als viroloog Steven Van Gucht voor te snelle en brede versoepelingen. Die boodschap lijkt de weg naar het Overlegcomité steeds moeilijker te bereiken. Woensdag stelde het Overlegcomité een zomerplan voor - een reeks versoepelingen die mogelijk is door de razendsnelle vaccinatiecampagne in ons land. Zo mag de horeca ook binnen serveren, mag u in huis vier dezelfde mensen uitnodigen en mag u eenmaal per week terug naar het werk. Althans op voorwaarde dat de cijfers onder een richtdrempel van 500 opnames op intensieve zorgen volgen. 'Dit is een voorzichtige aanpak', aldus De Croo. Maar volgens politoloog Carl Devos (UGent) een opvallende beweging van de eerste minister. Was u verrast dat Alexander De Croo vorige week plots met een versoepelingsagenda over de brug kwam? Carl Devos: Het is in ieder geval een majeur politiek feit. Tot vorige week vormden Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke een robuust blok dat, gesteund door de meeste virologen, samen steeds een voorzichtige aanpak bepleitte. Maar in het opbod van de versoepelingen heeft die eerste de vlucht vooruit genomen. De remmende voorzichtigheid van de tandem Vandenbroucke-De Croo heeft plaatsgemaakt voor een vorm van bevrijdende risicobeheersing. Als liberaal is De Croo er natuurlijk op gebrand om de politieke bonus van de vrijheid op te strijken. Zijn communicatie over de verschuiving van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid past natuurlijk uitstekend in dat kader. Dat is een opvallende beweging. De Croo was steeds behoedzaam en kon zich daardoor het imago van een beredeneerd politicus aanmeten onder wiens leiderschap de derde golf onder controle bleef. Dat is nu wel even anders. Plots is hij wel bereid om de risico's te nemen die hij vroeger minder zag zitten. Want hoewel de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt en we zien dat dat in het buitenland een gunstig effect heeft op de opname- en sterftecijfers, blijft het afwachten hoe de cijfers de komende weken in ons land zullen evolueren.Kan de politiek het zich veroorloven om de voorgestelde versoepelingen niet door te voeren indien de situatie er toch op achteruitgaat? Devos: Ze moeten hopen dat de cijfers in de gunstige richting blijven evolueren. De Croo en Jambon zijn eenmaal op hun belofte moeten terugkomen wanneer de kappers in februari alsnog de deuren moesten sluiten. Maar ditmaal zijn de versoepelingen echter van toepassing op een veel bredere bevolkingsgroep. Dat maakt het politiek gezien een pak moeilijker om opnieuw strengere maatregelen in te voeren indien het toch de verkeerde kant uitgaat. In het begin van zijn premierschap kreeg De Croo het vertrouwen om te verstrengen omdat hij de schade van de regering-Wilmès moest goedmaken. Maar de boel dichthouden is toch nog iets gemakkelijker dan de boel opnieuw dichtdoen. Krijgen de waarschuwingen van de virologen nog voldoende weerklank bij politici? Devos: Voor de virologen is het steeds moeilijker om hun boodschap op de agenda te krijgen. Dat ligt echter niet aan de feiten. Wel integendeel: het zijn de politici zelf die door hun versoepelingsopbod de virologen naar de achtergrond duwen. Bovendien is de situatie op intensieve zorgen toch ietwat aan het stabiliseren en loopt de vaccinatiecampagne als een trein. Het tijdperk dat de virologen de nieuwsagenda tot op zekere hoogte konden zetten, lijkt voorbij.