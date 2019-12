We zitten al één jaar met een federale regering in lopende zaken, die moet werken met voorlopige kredieten. Ondertussen worden in het parlement nieuwe meerderheden gevormd. Dat wordt onhoudbaar.

We beleven uitzonderlijke tijden. Het is natuurlijk nog gebeurd dat we lange tijd een regering in lopende zaken hadden, waarbij de bevoegdheden beperkt zijn tot het nemen van louter administratieve beslissingen en het regelen van dringende zaken of routineaangelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de 541 dagen die nodig waren om in 2010-2011 de regering-Di Rupo te vormen. Maar toen was er nog een begroting voor 2010 goedgekeurd, zodat alleen in 2011, tot de eedaflegging op 6 december, met zogenoemde voorlopige twaalfden moest worden gewerkt. Nu werkt de restregering in lopende zaken al het hele jaar met voorlopige kredieten. En het einde is nog niet in zicht.

...