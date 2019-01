Peeters onderzoekt krantendeal Bpost

Eind 2020 loopt het contract af tussen de overheid en Bpost over de bedeling van kranten en tijdschriften. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nu al het debat openen over dat omstreden contract van zo'n 170 miljoen euro per jaar, schrijft De Tijd woensdag.