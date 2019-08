Paul De Grauwe over mogelijk einde vrij verkeer van personen bij brexit: 'Ramp voor 2 miljoen EU-burgers'

Ewald Pironet Senior writer van Knack

Als er geen akkoord komt over de Brexit, komt er meteen een eind aan het vrij verkeer van personen, zo liet de Britse premier Boris Johnson weten. Is Paul De Grauwe, die in Londen doceert, zijn koffers al aan het pakken?

'De rede is totaal zoek, bij heel veel mensen draait het in het Brexit-dossier vandaag om pure emotie.'

'Het vrije verkeer zoals het vandaag bestaat, zal ten einde komen op 31 oktober wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat', heeft de Britse regering onder leiding van Boris Johnson medegedeeld. Dankzij het vrije verkeer van personen kunnen onderdanen van EU-lidstaten gedurende maximaal drie maanden verblijven in een andere lidstaat. Ze mogen zich ook voor langere tijd in het land vestigen op voorwaarde dat ze werk hebben of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Als aan dat vrij verkeer een einde komt, kunnen EU-onderdanen niet zomaar meer naar Verenigd Konikrijk trekken om te studeren, wonen ...

