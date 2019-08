Boris Johnson wil zijn brexit, koste wat het kost. Voor wie hem wil stoppen, rest er weinig tijd.

Het leek er vorige week even op dat de tegenstanders van een brexit zonder akkoord met Europa erin zouden slagen om de nieuwe Britse premier klem te rijden. Boris Johnson en zijn omgeving houden vol dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie stapt - met of zonder akkoord. Het probleem van de premier is dat zijn regering in het parlement maar een meerderheid van één zetel heeft. Ze kan bij een vertrouwensstemming zo ten val worden gebracht. Als dat gebeurt en de oppositie kan binnen de twee weken een nieuwe meerderheid vormen, ...