Paarsgroen duwt op het gaspedaal om de automobilist van de weg te rijden.

'Deze regering zit amper in het zadel of er wordt al een batterij aan pestmaatregelen afgekondigd voor de automobilist', schrijft Jean-Marie Dedecker.

De auto is en blijft het monster en de melkkoe van de Wetstraat. Deze regering zit amper in het zadel of er wordt al een batterij aan pestmaatregelen afgekondigd voor de automobilist. Drie van onze vier ministers van mobiliteit zijn groene teensletsers. Het hippie-dédain van de bakfietser loert om de hoek en de auto wordt weerom rijp voor het schroot verklaard. De Brusselse minister Elke Van den Brandt (Groen) voerde samen met bleekblauwe Open VLD-er Sven Gatz afgelopen week een nieuwe stadstol in. Deze was in onze hoofdstad nochtans al afgeschaft in 1860. In wezen is deze kilometerheffing een nieuwe last op arbeid voor de pendelaar die straks ons hellhole binnenrijdt. Het hele project moet een half miljard euro per jaar opbrengen voor de zieltogende stadsstaat. Ecopopuliste Zakia Khattabi wil een koolstoftaks op alle fossiele brandstoffen. Extra accijnzen op benzine die volgens het '70 euro-scenario' tegen 2030 zo'n 2,6 miljard euro uit de zakken van de automobilist moeten kloppen. Ecolo-minister van immobiliteit Georges Gilkinet in de federale regering droomt van een SUV-taks berekend op het gewicht van de wagen. Hij wil ook iedereen op de trein met een gratis railpass. Om het halfuur moet er van Georges een trein stoppen in elk station, van de dorpjes Maubray tot Marches, en van Stockem tot Wolfstee. Dat is voor vele stations meer dan één trein per reiziger. Georges leidt aan het Marklin-syndroom.

De belastinginventiviteit van de ecologische deugelite is een nachtmerrie voor al wie zijn wagen dagelijks nodig heeft om brood op de plank te krijgen. De andere excellenties van de paarsgroene coalitie laten zich ook niet onbetuigd, zelfs onze gouverneurs niet. Deze zijn, als doorgeschoten ordehandhavers van de virocratie, pas vanonder het stof gehaald, of ze gooien de automobilist al voor de bus. Cathy Berx (CD&V) ordonneert dat men slechts 30 km per uur mag rijden waar de autoweg niet gescheiden is van het fietspad in bebouwde kom. Met de ezelskar door Antwerpen. Milieupopulisme is hot, en als dit nog niet heet genoeg is, werkt het begrip 'verkeersveiligheid' altijd in tijden van angst en emopolitiek.

Paarsgroen duwt op het gaspedaal om de automobilist van de weg te rijden.

Onze pakkemannen moeten van onze kersvers (niet-verkozen) minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vanaf nu jaarlijks één op drie auto's controleren. Dat zullen er dik twee miljoen zijn. Ze zal daarvoor 1.600 agenten extra in dienst te nemen. Niet om de misdaad te bestrijden, maar om 'de verkeersveiligheid te verhogen'.

Ons politiekorps bestaat uit zo'n 50.000 personen. Daarnaast is er nog de "digitale" politie: een plantage van flitspalen en trajectcontroles die als paddenstoelen uit de grond schieten, en geen rekening houden met tijd, plaats en omstandigheden. De echte misdadigers zijn voor haar de brave huisvaders die al eens te hard op de "champignon" durven te duwen, als ze met hun hoestbui op vier wielen naar hun dagtaak tuffen, of als ze hun roestbak verkeerd parkeren. De echte criminaliteit is voor onze zoetwaterpolitici immers eerder een quasi-politiek protest tegen de onrechtvaardige verdeling van de goederen in deze wereld. Je wordt meer gestraft om zonder licht te rijden dan om een fiets te stelen. Vervolging van draaideurcriminelen of kopschoppers is voor de politie dikwijls de moeite niet waard wegens de ontgoochelende straffen die gepaard gaan met een veroordeling. Maar met verkeersinbreuken rinkelt de kassa als een jackpot, in 2019 werden 8,4 miljoen verkeersboetes geïnd.

Volgens de Acea Tax Guide hebben we de hoogste autobelasting van Europa. Elke Belg betaalt gemiddeld 1.806 euro, dit is 562 euro meer dan de Nederlander, terwijl het EU gemiddelde amper 1.244 euro is. De auto brengt aan, taksen, accijnzen en belastingen jaarlijks zo'n 20,7 miljard euro op voor de overheid. Het is echter nooit genoeg, en niemand kan aan de zondebelasting ontsnappen, want we zijn tot nader order nog altijd aangewezen op de verbrandingsmotor. Er rijden volgens KPMG 770.000 bedrijfswagens rond, waarvan 86% op diesel, en onze zelfstandigen hebben er 330.000 waarvan 65% dieselwagens. Moeten die tegen 2025 allemaal vervangen zijn door stekkerautootjes? De Vivaldi-ploeg wil tegen 2026 alleen nog elektrische of emissievrije bedrijfswagens fiscaal stimuleren. De geneugten van elektrische wagens worden in onze strot geramd. Ze kosten een arm uit je lijf, en laden duurt nog steeds erg lang. Ondanks de valse vreugdekreten van de groene hoerabrigade blijft het tot nader order toch vooral een hebbedingetje als tweede wagen voor de happy-Tesla-few.

Een hybridewagen is bedrog van het intellect en van de fiscus. Je kunt er amper enkele tientallen kilometers mee voort tuffen op de voeding van de batterij, en dan wordt het een benzineslurper door het gewicht van de twee motoren. In de Australische deelstaten Victoria en South Australia wordt een extra kilometerheffing ingevoerd van 0,02 Australische dollars voor een elektrische wagen of plug-in hybride, om de wegeninfrastructuur te onderhouden. Verbrandingsmotoren zijn ervan vrijgesteld omdat ze al genoeg taksen betalen.

En hoewel de doorbraak van de elektrische wagen al talloze keren voorspeld is, blijft het iets voor een kleine groep automobilisten. Voorlopig maken elektrische auto's maar 1,5% van de totale verkoop uit. Synergid, de federatie van netwerkbeheerders, berekende dat als deelektrischewagen definitief doorbreekt, het net tegen 2050 in een extreem scenario 8 gigawatt extra capaciteit nodig heeft, of het equivalent van acht kerncentrales. Daar zouden geen structurele investeringen voor nodig zijn op voorwaarde dat 's avonds niet iedereen tegelijk zijn auto in het stopcontact steekt. Straks op elk wagendak een zonnepaneeltje of een windmolentje dan maar? Op gas is al geprobeerd.

Er is nog een extra pestmaatregel in de maak. Onze minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dweept met een rijbewijs met punten. Het zijn jammer genoeg niet alleen onze linkse regenten die keizer-kosters zijn in het bestraffen en het beteugelen van de vrijheid, en meesters zijn in de reglementitis. Met Paarsgroen ergert de automobilist zich straks groen en betaalt zich blauw. Er zijn in ons land zo'n 2.000 verkeerscriminelen. Recidivisten die allen gekend zijn bij justitie. Haal deze van de weg in plaats van de overige zes miljoen te pesten.

Niettegenstaande decennialange bevoogding van het openbaar vervoer met allerhande voorrangsregels op de weg, en ondanks jaarlijks miljarden euro's aan subsidies, neemt amper 7% van de bevolking de trein, tram of bus. Het dubbele percentage kruipt op de fiets, 12% gaat te voet, en 65% verplaatst zich met de auto. Technologie, zoals de auto, bevrijdde de mens en maakte hem mobiel. Zolang er geen alternatief is voor de hoestbui op vier wielen, blijven we er noodgedwongen op aangewezen, ondanks alle betweterige verwaandheid, valse beloften en fiscale achtervolgingswaanzin van onze Paarsgroene kliekjesregering.

Als er een stekkerautootje op de markt komt, waarmee ik naar het zuiden kan tuffen zonder er vier dagen extra verlof te moeten voor nemen om de batterij op te laden, ben ik de eerste om zo'n hebbedingetje aan te schaffen.

