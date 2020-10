Woensdagnacht sijpelde binnen hoe de ministersposten binnen de nieuwe Vivaldi-regering ingevuld zullen worden. Grootste verrassing: Frank Vandenbroucke keert terug in de politiek om namens SP.A vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te worden. Mathieu Michel is de opvallendste naam bij de MR. De broer van voormalig premier Charles Michel wordt staatssecretaris.

Open VLD

Hij belandde in de politiek als de 'zoon van', maar intussen heeft Alexander De Croo met het premierschap een functie binnengehaald die zijn vader Herman nooit te beurt viel. Hij zal de komende jaren vanuit de Wetstraat 16 aan het hoofd staan van de Vivaldi-ploeg.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee in de nieuwe regering onder leiding van partijgenoot Alexander De Croo. Naast Frank Vandenbroucke keert dus een andere oudgediende van de regering-Verhofstadt II (2003-2007) terug naar de federale regering.

Eva De Bleeker wordt staatssecretaris voor Open VLD. De Bleeker was eerste opvolger op de Europese lijst van de partij. Ze was ook een van de running mates in de campagne van Egbert Lachaert om partijvoorzitter te worden.

SP.A

Frank Vandenbroucke keert terug naar de politiek. Hij wordt voor SP.A vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering-De Croo. Dat heeft SP.A-voorzitter Conner Rousseau bekendgemaakt via zijn stories op Instagram.

Met Vandenbroucke heeft Rousseau een ervaren rot binnengehaald voor een rol in een regering waarin nogal wat nieuwe gezichten opduiken.

Kamerfractieleider Meryame Kitir wordt de SP.A-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de nieuwe federale regering. Dat werd uit goede bron vernomen. De 40-jarige Limburgse met Marokkaanse roots raakte eerst bekend als vakbondsvrouw bij Ford Genk, om nadien sinds 2007 voor SP.A in de Kamer te zetelen.

We stellen jullie graag voor aan onze ministers. @MeryameKitir wordt minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid



Frank Vandenbroucke wordt vicepremier en minister van Volksgezondheid, Gezondheidszorg en Sociale Zaken.



Succes allebei.

En nu, vooruit. pic.twitter.com/N5rjlXznlW — sp.a (@sp_a) October 1, 2020

CD&V

Voor CD&V wordt Vincent Van Peteghem vicepremier en minister van Financiën. Advocate Annelies Verlinden wordt minister van Binnenlandse Zaken. Kamerlid en ex-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wordt staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat heeft voorzitter Joachim Coens na het congres bevestigd.

Volgens Coens speelt de regionale spreiding mee in de keuze van de ministers. Van Peteghem komt uit Oost-Vlaanderen, Annelies Verlinden uit Schoten bij Antwerpen en Mahdi uit Vlaams-Brabant. Limburg heeft met Wouter Beke een Vlaamse minister, Hilde Crevits komt dan weer uit West-Vlaanderen en Benjamin Dalle uit Brussel.

Annelies Verlinden is een onbekende voor het grote publiek. De advocate bij DLA Piper was ooit ondervoorzitter van Jong CD&V en een tijdlang gemeenteraadslid in Schoten. Als advocate pleitte ze onder meer in de Arco-zaak.

Vincent Van Peteghem is burgemeester van De Pinte en Vlaams Parlementslid. Eerder zat hij hij de Kamer. Hij maakte vorig jaar deel uit van de de 'twaalf apostelen', de werkgroep die de verkiezingsnederlaag moest analyseren. Hij was ook kandidaat-voorzitter, maar haalde de tweede ronde niet. Nu wordt hij dus minister van Financiën.

Als vicepremier zal hij deel uitmaken van de regeringstop, samen met ervaren rotten als Vandenbroucke en Van Quickenborne. Dat schrikt de jongere Van Peteghem niet af. 'Integendeel. Het zijn geen concurrenten, maar collega's. Zoals de premier zei, moeten we samenwerken'. Van Peteghem ziet de aangekondigde fiscale hervorming als de grootste uitdaging op zijn terrein. Hij wordt overigens ook bevoegd voor staatshervorming.

Sammy Mahdi, die de voorzitterverkiezingen maar nipt verloor van Coens, wordt nu staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij wordt ook bevoegd voor de Nationale Loterij.

Groen

Met Petra De Sutter stuurt Groen een relatieve nieuwkomer als vicepremier naar de federale regering. Nadat ze vorig jaar voor het eerst verkozen raakte in het Europees parlement, mag ze zich voortaan minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven noemen.

De 57-jarige De Sutter - afkomstig uit Horebeke - maakte naam buiten de politiek. De Sutter, een transgender, bouwde jarenlang expertise op als fertiliteitdeskundige in het UZ Gent. Ze is hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Gent en diensthoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde in het universitair ziekenhuis.

Bij de verkiezingen van 2014 stond De Sutter op de tweede plaats op de Europese lijst, maar raakte ze niet verkozen. Wel werd ze gecoöpteerd senator en lid van de Raad van Europa. Vorig jaar lukte het dan wel verkozen te raken in Europa als lijsttrekker voor de groenen, nadat ze het ook al tot gemeenteraadslid in Horebeke schopte.

Proficiat, @pdsutter met je benoeming tot vicepremier en minister van overheidsbedrijven en ambtenarenzaken 💚



Tijd om te doen wat nodig is. Met de voltallige @Ecolo-@groen ploeg zetten we alles op alles om de kentering in te zetten met een sterk en ambitieus regeerakkoord. pic.twitter.com/E45WyxoJjE — Groen (@groen) October 1, 2020

Dames en heren, onze nieuwe minister van energie, @TinneVdS!



Tinne is klaar om te doen wat nodig is. Investeren in hernieuwbare energie om duizenden nieuwe jobs te creëren en zorgen voor opnieuw betaalbare energiefacturen.



Veel succes Tinne 💚 #degoedekantop pic.twitter.com/I1ZbkDyfPw — Groen (@groen) October 1, 2020

Tinne Van der Straeten (Groen), Kamerlid en gemeenteraadslid in Koekelberg, wordt minister van Energie in de nieuwe federale regering. Bij de jongste verkiezingen haalde ze 10.938 voorkeurstemmen, de tweede beste score op de gezamenlijke lijst met Ecolo in Brussel.

'Ongelofelijk dankbaar voor het vertrouwen', zegt Van der Straeten. 'We nemen ons energiebeleid opnieuw in eigen handen en brengen rust en zekerheid. We maken de weg vrij voor investeringen in hernieuwbare energie, creëren duizenden nieuwe jobs en werken aan betaalbare energiefacturen.'

Tinne Van der Straeten (1978) startte haar carrière als academicus. Met haar diploma in de afrikanistiek ging ze aan de slag als wetenschappelijk medewerker aan de UCL. Daarna deed ze ook onderzoek aan de KU Leuven.

In 2002 werd ze woordvoerster van het toenmalige Jong Agalev, dat een jaar later werd herdoopt in Jong Groen. In 2005 ging ze het woord voeren voor de moederpartij.

In 2003 stond ze voor de eerste keer op een lijst, voor de Senaat. In 2004 kwam ze voor Groen op bij de Europese verkiezingen. Ze raakte niet verkozen, maar werd daarna wel ondervoorzitster van haar partij.

In 2006 werd Van der Straeten wel een eerste keer verkozen, als gemeenteraadslid in Koekelberg. Ook in de verkiezingen daarop boekte ze telkens lokaal succes. In 2018 en 2019 was ze schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

In 2007 werd ze een eerste keer Kamerlid, tot 2010. Daarna ging ze aan de slag als advocaat. In 2019 raakte Van der Straeten opnieuw verkozen in de Kamer en nam ze, conform de cumulregels van de partij, ontslag als schepen.

Ze specialiseert er zich in energie. Eerder dit jaar was ze een van de architecten van het een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Dat moet de investeringszekerheid op de Belgische energiemarkt garanderen, zodat er geen stroomtekort dreigt. Van der Straeten is dan ook een van de woordvoerders van het verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrales.

Daarnaast houdt ze zich bezig met Brusselse thema's zoals Beliris, dat grote Brusselse projecten zoals de metro financiert.

Ecolo

Georges Gilkinet wordt Ecolo-vicepremier en minister voor Mobiliteit en NMBS in de nieuwe federale regering.

De 49-jarige Gilkinet is afkomstig uit Assesse in de provincie Namen. Hij is journalist van opleiding, maar zetelt al sinds 2007 onafgebroken in de Kamer. Voordien was hij kabinetsmedewerker van Jean-Marc Nollet in de regering van de Franse gemeenschap en was hij politiek adviseur van de Ecolo-fractie in de Kamer. Hij profileerde zich vooral op het domein Financiën. Hij was ook een tijdlang voorzitter van die Kamercommissie.

.@GeorgesGilkinet vient d’être élu Vice-Premier et Ministre de la mobilité par nos membres !



Nous allons investir massivement dans les transports en commun 🚆🚌🚴‍♀️ pic.twitter.com/XJZESnFJjz — Ecolo (@Ecolo) September 30, 2020

Gilkinet beet zich de vorige legislatuur ook vast in de onderzoekscommissie Kazachgate. Een van de betrokken personen in die affaire ondernam zelfs juridische stappen tegen het groene parlementslid. Hij werd in die periode ook het doelwit van hackers, waarbij sommigen richting dat geladen dossier keken.

Zakia Khattabi wordt minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Khattabi is in Vlaanderen misschien de bekendste van het trio. Zij werd door haar partij tot twee maal toe voorgedragen als rechter bij het Grondwettelijk Hof, maar raakte niet verkozen in de Senaat. Haar kandidatuur botste op weerstand, in de eerste plaats van N-VA en Vlaams Belang, die haar een 'activistische houding' verweten in het asieldebat. Hoogtepunt was een N-VA-campagne op de sociale media.

Félicitation à @KhattabiZakia pour sa nomination en tant que Ministre de l’environnement, du #climat et du #GreenDeal.



Pour réduire de -55% les émissions de CO2 d’ici 2030 💪 pic.twitter.com/T4vKbtSPxi — Ecolo (@Ecolo) September 30, 2020

Maar ook bij de liberalen lag de figuur van Khattabi erg moeilijk. De 44-jarige Khattabi, woonachtig in Elsene, was tussen 2015 en 2019 covoorzitster van Ecolo. Ze zetelt momenteel nog in de Kamer. Voordien was ze lid van het Brussels parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en de Senaat.

Sara Schlitz tenslotte wordt staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Schlitz is aan Vlaamse kant wellicht de minst bekende van het trio. Ze zetelt pas sinds 2018 in de Kamer, toen ze Muriel Gerkens opvolgde. Bij de verkiezingen van 2019 raakte de 33-jarige Schlitz herverkozen. Van 2012 tot 2019 was ze gemeenteraadslid in Luik.

Bravo à @SarahSchlitz qui a été choisie pour devenir Secrétaire d’Etat en charge de l’égalité des chances et des genres, et de la #diversité.



Pour une société plus égalitaire et inclusive pour tou.te.s les https://t.co/0k57hHzxkk.s 🤗 pic.twitter.com/L8YO57Supk — Ecolo (@Ecolo) September 30, 2020

PS

Pierre-Yves Dermagne wordt de PS-vicepremier in de nieuwe federale regering. Dat hebben de Franstalige socialisten in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. Ook Karine Lalieux en Ludivine Dedonder krijgen een ministerpost. Vicepremier Dermagne zal bevoegd worden voor Economie en Werk.

Ludivine Dedonder wordt dan weer de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Karine Lalieux krijgt de bevoegdheden Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een Handicap in haar portefeuille.

Daarnaast levert de PS ook een staatssecretaris: Thomas Dermine zal zich bezighouden met Herstel en Wetenschapsbeleid. Eliane Tillieux wordt dan weer naar voren geschoven als Kamervoorzitter.

Door de benoemingen moet de PS ook een verschuiving doorvoeren in de Waalse regering. Christophe Collignon zal daar de bevoegdheden van Pierre-Yves Dermagne overnemen (Huisvesting, Lokaal Bestuur en Steden).

MR

Als laatste partij heeft ook MR bekendgemaakt wie voor de Franstalige liberalen in de federale regering zal zetelen. Ex-premier Sophie Wilmès wordt vicepremier in de nieuwe regering-De Croo. Ze krijgt er de portefeuilles Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Handel en de biculturele instellingen bij.

Ontslagnemend minister van Begroting David Clarinval krijgt de bevoegdheden Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Institutionele Zaken.

Mathieu Michel tot slot wordt staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen. Michel, de broer van Charles Michel, is momenteel gedeputeerde in Waals-Brabant.

Ontslagnemend minister Denis Ducarme verhuist naar de Waalse regering, waar hij de bevoegdheden Toerisme, Ambtenarenzaken en Verkeersveiligheid overneemt van Valérie De Bue. Zij wordt MR-fractieleider in het parlement van de Franse gemeenschap.

Suite à la mise en place du Gouvernement Vivaldi, il m’a semblé indispensable de redéployer le @MR_officiel afin qu’il soit le plus efficace au service de nos concitoyens.

Merci à Sophie, David, Mathieu, Denis, Valérie et Françoise !

🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/6uI5nAK5Bt — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 1, 2020

Hij belandde in de politiek als de 'zoon van', maar intussen heeft Alexander De Croo met het premierschap een functie binnengehaald die zijn vader Herman nooit te beurt viel. Hij zal de komende jaren vanuit de Wetstraat 16 aan het hoofd staan van de Vivaldi-ploeg.Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee in de nieuwe regering onder leiding van partijgenoot Alexander De Croo. Naast Frank Vandenbroucke keert dus een andere oudgediende van de regering-Verhofstadt II (2003-2007) terug naar de federale regering. Eva De Bleeker wordt staatssecretaris voor Open VLD. De Bleeker was eerste opvolger op de Europese lijst van de partij. Ze was ook een van de running mates in de campagne van Egbert Lachaert om partijvoorzitter te worden.Frank Vandenbroucke keert terug naar de politiek. Hij wordt voor SP.A vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering-De Croo. Dat heeft SP.A-voorzitter Conner Rousseau bekendgemaakt via zijn stories op Instagram. Met Vandenbroucke heeft Rousseau een ervaren rot binnengehaald voor een rol in een regering waarin nogal wat nieuwe gezichten opduiken.Kamerfractieleider Meryame Kitir wordt de SP.A-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de nieuwe federale regering. Dat werd uit goede bron vernomen. De 40-jarige Limburgse met Marokkaanse roots raakte eerst bekend als vakbondsvrouw bij Ford Genk, om nadien sinds 2007 voor SP.A in de Kamer te zetelen. Voor CD&V wordt Vincent Van Peteghem vicepremier en minister van Financiën. Advocate Annelies Verlinden wordt minister van Binnenlandse Zaken. Kamerlid en ex-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wordt staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat heeft voorzitter Joachim Coens na het congres bevestigd.Volgens Coens speelt de regionale spreiding mee in de keuze van de ministers. Van Peteghem komt uit Oost-Vlaanderen, Annelies Verlinden uit Schoten bij Antwerpen en Mahdi uit Vlaams-Brabant. Limburg heeft met Wouter Beke een Vlaamse minister, Hilde Crevits komt dan weer uit West-Vlaanderen en Benjamin Dalle uit Brussel. Annelies Verlinden is een onbekende voor het grote publiek. De advocate bij DLA Piper was ooit ondervoorzitter van Jong CD&V en een tijdlang gemeenteraadslid in Schoten. Als advocate pleitte ze onder meer in de Arco-zaak. Vincent Van Peteghem is burgemeester van De Pinte en Vlaams Parlementslid. Eerder zat hij hij de Kamer. Hij maakte vorig jaar deel uit van de de 'twaalf apostelen', de werkgroep die de verkiezingsnederlaag moest analyseren. Hij was ook kandidaat-voorzitter, maar haalde de tweede ronde niet. Nu wordt hij dus minister van Financiën. Als vicepremier zal hij deel uitmaken van de regeringstop, samen met ervaren rotten als Vandenbroucke en Van Quickenborne. Dat schrikt de jongere Van Peteghem niet af. 'Integendeel. Het zijn geen concurrenten, maar collega's. Zoals de premier zei, moeten we samenwerken'. Van Peteghem ziet de aangekondigde fiscale hervorming als de grootste uitdaging op zijn terrein. Hij wordt overigens ook bevoegd voor staatshervorming.Sammy Mahdi, die de voorzitterverkiezingen maar nipt verloor van Coens, wordt nu staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij wordt ook bevoegd voor de Nationale Loterij.Met Petra De Sutter stuurt Groen een relatieve nieuwkomer als vicepremier naar de federale regering. Nadat ze vorig jaar voor het eerst verkozen raakte in het Europees parlement, mag ze zich voortaan minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven noemen.De 57-jarige De Sutter - afkomstig uit Horebeke - maakte naam buiten de politiek. De Sutter, een transgender, bouwde jarenlang expertise op als fertiliteitdeskundige in het UZ Gent. Ze is hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Gent en diensthoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde in het universitair ziekenhuis. Bij de verkiezingen van 2014 stond De Sutter op de tweede plaats op de Europese lijst, maar raakte ze niet verkozen. Wel werd ze gecoöpteerd senator en lid van de Raad van Europa. Vorig jaar lukte het dan wel verkozen te raken in Europa als lijsttrekker voor de groenen, nadat ze het ook al tot gemeenteraadslid in Horebeke schopte. Tinne Van der Straeten (Groen), Kamerlid en gemeenteraadslid in Koekelberg, wordt minister van Energie in de nieuwe federale regering. Bij de jongste verkiezingen haalde ze 10.938 voorkeurstemmen, de tweede beste score op de gezamenlijke lijst met Ecolo in Brussel.'Ongelofelijk dankbaar voor het vertrouwen', zegt Van der Straeten. 'We nemen ons energiebeleid opnieuw in eigen handen en brengen rust en zekerheid. We maken de weg vrij voor investeringen in hernieuwbare energie, creëren duizenden nieuwe jobs en werken aan betaalbare energiefacturen.' Tinne Van der Straeten (1978) startte haar carrière als academicus. Met haar diploma in de afrikanistiek ging ze aan de slag als wetenschappelijk medewerker aan de UCL. Daarna deed ze ook onderzoek aan de KU Leuven. In 2002 werd ze woordvoerster van het toenmalige Jong Agalev, dat een jaar later werd herdoopt in Jong Groen. In 2005 ging ze het woord voeren voor de moederpartij. In 2003 stond ze voor de eerste keer op een lijst, voor de Senaat. In 2004 kwam ze voor Groen op bij de Europese verkiezingen. Ze raakte niet verkozen, maar werd daarna wel ondervoorzitster van haar partij. In 2006 werd Van der Straeten wel een eerste keer verkozen, als gemeenteraadslid in Koekelberg. Ook in de verkiezingen daarop boekte ze telkens lokaal succes. In 2018 en 2019 was ze schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. In 2007 werd ze een eerste keer Kamerlid, tot 2010. Daarna ging ze aan de slag als advocaat. In 2019 raakte Van der Straeten opnieuw verkozen in de Kamer en nam ze, conform de cumulregels van de partij, ontslag als schepen. Ze specialiseert er zich in energie. Eerder dit jaar was ze een van de architecten van het een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Dat moet de investeringszekerheid op de Belgische energiemarkt garanderen, zodat er geen stroomtekort dreigt. Van der Straeten is dan ook een van de woordvoerders van het verzet tegen het langer openhouden van de kerncentrales. Daarnaast houdt ze zich bezig met Brusselse thema's zoals Beliris, dat grote Brusselse projecten zoals de metro financiert.Georges Gilkinet wordt Ecolo-vicepremier en minister voor Mobiliteit en NMBS in de nieuwe federale regering. De 49-jarige Gilkinet is afkomstig uit Assesse in de provincie Namen. Hij is journalist van opleiding, maar zetelt al sinds 2007 onafgebroken in de Kamer. Voordien was hij kabinetsmedewerker van Jean-Marc Nollet in de regering van de Franse gemeenschap en was hij politiek adviseur van de Ecolo-fractie in de Kamer. Hij profileerde zich vooral op het domein Financiën. Hij was ook een tijdlang voorzitter van die Kamercommissie. Gilkinet beet zich de vorige legislatuur ook vast in de onderzoekscommissie Kazachgate. Een van de betrokken personen in die affaire ondernam zelfs juridische stappen tegen het groene parlementslid. Hij werd in die periode ook het doelwit van hackers, waarbij sommigen richting dat geladen dossier keken. Zakia Khattabi wordt minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Khattabi is in Vlaanderen misschien de bekendste van het trio. Zij werd door haar partij tot twee maal toe voorgedragen als rechter bij het Grondwettelijk Hof, maar raakte niet verkozen in de Senaat. Haar kandidatuur botste op weerstand, in de eerste plaats van N-VA en Vlaams Belang, die haar een 'activistische houding' verweten in het asieldebat. Hoogtepunt was een N-VA-campagne op de sociale media. Maar ook bij de liberalen lag de figuur van Khattabi erg moeilijk. De 44-jarige Khattabi, woonachtig in Elsene, was tussen 2015 en 2019 covoorzitster van Ecolo. Ze zetelt momenteel nog in de Kamer. Voordien was ze lid van het Brussels parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en de Senaat. Sara Schlitz tenslotte wordt staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Schlitz is aan Vlaamse kant wellicht de minst bekende van het trio. Ze zetelt pas sinds 2018 in de Kamer, toen ze Muriel Gerkens opvolgde. Bij de verkiezingen van 2019 raakte de 33-jarige Schlitz herverkozen. Van 2012 tot 2019 was ze gemeenteraadslid in Luik.Pierre-Yves Dermagne wordt de PS-vicepremier in de nieuwe federale regering. Dat hebben de Franstalige socialisten in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. Ook Karine Lalieux en Ludivine Dedonder krijgen een ministerpost. Vicepremier Dermagne zal bevoegd worden voor Economie en Werk. Ludivine Dedonder wordt dan weer de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Karine Lalieux krijgt de bevoegdheden Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een Handicap in haar portefeuille. Daarnaast levert de PS ook een staatssecretaris: Thomas Dermine zal zich bezighouden met Herstel en Wetenschapsbeleid. Eliane Tillieux wordt dan weer naar voren geschoven als Kamervoorzitter. Door de benoemingen moet de PS ook een verschuiving doorvoeren in de Waalse regering. Christophe Collignon zal daar de bevoegdheden van Pierre-Yves Dermagne overnemen (Huisvesting, Lokaal Bestuur en Steden). Als laatste partij heeft ook MR bekendgemaakt wie voor de Franstalige liberalen in de federale regering zal zetelen. Ex-premier Sophie Wilmès wordt vicepremier in de nieuwe regering-De Croo. Ze krijgt er de portefeuilles Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Handel en de biculturele instellingen bij. Ontslagnemend minister van Begroting David Clarinval krijgt de bevoegdheden Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Institutionele Zaken.Mathieu Michel tot slot wordt staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen. Michel, de broer van Charles Michel, is momenteel gedeputeerde in Waals-Brabant. Ontslagnemend minister Denis Ducarme verhuist naar de Waalse regering, waar hij de bevoegdheden Toerisme, Ambtenarenzaken en Verkeersveiligheid overneemt van Valérie De Bue. Zij wordt MR-fractieleider in het parlement van de Franse gemeenschap.