Sinds het begin van de epidemie van het coronavirus is de mortaliteit in België gestegen. Begin april lag de oversterfte op ongeveer 80 procent, wat betekent dat er 80 procent meer overlijdens waren dan verwacht.

Dat hebben de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André donderdag laten optekenen tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Normaal gezien zijn er in deze periode een 300-tal sterftes per dag in ons land. Als dat aantal significant hoger ligt, wordt gesproken over oversterfte. Vanaf 16 maart 2020 begon het aantal sterftes in België snel te stijgen, kort nadien was sprake van een oversterfte.

Volgens Van Gucht was de oversterfte groter dan bij hittegolven of griepseizoenen van de vorige jaren. De piek lag rond 10 april 2020 met 637 overlijdens per dag in België. De vorige piek dateert van 2018, met toen 465 overlijdens per dag tijdens een zeer zwaar griepseizoen. "De oversterfte nu deed zich vooral voor bij 65-plussers, maar bij het begin van de uitbraak zagen we ook een oversterfte bij de jongere generaties onder de 65", aldus de viroloog.

Van Gucht onderstreepte dat de oversterfte van ongeveer 80 procent vergelijkbaar is met de oversterfte die we zien in de meeste van onze buurlanden, "en zeker niet hoger."

Zoals bekend rapporteert België een vrij hoog aantal overlijdens door COVID-19, zeker in vergelijking met een aantal andere landen. Dat komt omdat niet alleen de bevestigde gevallen, waarbij de besmetting met het nieuwe coronavirus via een laboratoriumtest is aangetoond, maar ook de vermoedelijke gevallen worden meegerekend.

Van Gucht toonde een grafiek van alle overlijdens (door eender welke oorzaak) in België en vergeleek die met de Belgische COVID-rapporteringscijfers. "Wat deze grafieken ons leren, is dat de rapportering die we doen, vrij accuraat de impact van de epidemie weergeeft, in die zin dat de overlijdens die we rapporteren, goed overeenkomen met de oversterfte die we zien bij bevolking in haar geheel", aldus Van Gucht. "Als we enkel rekening zouden houden met de bevestigde gevallen, dan zouden we het aantal overlijdens door het coronavirus zeer sterk onderschatten", betoogde hij.

