Fysicus en statisticus Nicolas Vandewalle (Universiteit Luik) windt er geen doekjes om. 'Een tweede golf is onvermijdelijk.'

Dagelijks laat professor Nicolas Vandewalle de nieuwe coronacijfers door zijn wiskundig model draaien. Daarmee voorspelt hij de evolutie van het aantal overlijdens, besmettingen en ziekenhuisopnames. De resultaten ervan deelt hij op sociale media. 'Ik zeg altijd dat het een simpel model is en dat we voorzichtig moeten zijn met de interpretatie. Een kleine verandering in een van de parameters is genoeg om een grote verandering in de resultaten teweeg te brengen', zegt hij.Toch is hij van één ding rotsvast overtuigd: deze lockdown is niet de laatste geweest. In zijn jongste voorspelling geeft hij twee 'realistische' scenario's mee die de geleidelijke exit vanaf 4 mei zouden kunnen veroorzaken. In het eerste stijgt de verspreiding van het virus met de helft. Nu schatten de experten van Sciensano dat een besmette patiënt in België gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Wanneer dat aantal met 50 procent zou toenemen door het verhoogde contact met andere personen, dan begint de intensieve zorgcapaciteit in de ziekenhuizen in de zomer weer onder druk te komen, zegt Vandewalle.In een ander realistisch scenario verdubbelt de verspreiding van het coronavirus. Als dat gebeurt, dreigt er een overspoeling van de intensieve zorg tegen het einde van juni. 'Het is gewoon een feit dat de verspreiding zal toenemen vanaf je de mensen naar buiten laat gaan', zegt hij. Voorbeelden in Singapore en Japan sterken hem in zijn overtuiging: 'Een tweede golf is onvermijdelijk.'Er zijn verschillende manieren om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Uiteraard blijft het belangrijk om voldoende afstand te houden. Het testen en opsporen van mogelijke besmettingen zijn ook essentieel. Bovendien zouden mondmaskers verplicht moeten worden, zegt Vandewalle. Maar moeten we dan allemaal op een gegeven moment terug 'in ons kot'? Niet noodzakelijk, zegt hij. 'We kunnen misschien werken met regionale lockdowns, bijvoorbeeld per arrondissement. Als we dan zien dat de regio rond Luik opnieuw zwaar wordt getroffen, dan kunnen we daar gericht een lockdown afroepen. Dan moet Antwerpen niet per definitie op slot.'Die ziekenhuiscijfers moeten in elk geval voortdurend gemonitord worden. Beleidsmakers hebben volgens Vandewalle twaalf dagen tussen een snelle stijging in het aantal infecties en de daadwerkelijke saturatie van de ziekenhuiscapaciteit. Dat geeft de politiek tijd om scherpe maatregelen te treffen.'Het probleem met deze ziekte is dat ze erg besmettelijk is en tegelijk patiënten lang in de ziekenhuizen houdt. Hoe je het nu draait of keert: we zullen met dit virus moeten leren leven.'