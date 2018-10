Overlijden twee dakloze vrouwen: winteropvang in Brussel niet vervroegd open

Er is nog genoeg plaats in de huidige opvang en er werd nog niemand geweigerd, laat het kabinet van de bevoegde Brusselse minister Pascal Smet (sp.a) weten.

"De winteropvang start op 15 november met opnieuw meer dan 1.000 plaatsen, maar er is ook de opvang die het hele jaar door open is, daar zijn nog plaatsen beschikbaar, ook voor vrouwen. Ook gisterenavond was er nog plek. Er wordt niemand geweigerd", verduidelijkt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet. Doorheen het jaar zijn er altijd zo'n 500 plaatsen ter beschikking voor de daklozen. Tijdens de winteropvang wordt dat aantal uitgebreid tot meer dan 1.000 plaatsen. De opening van de verschillende slaapplaatsen verloopt in fases, afhankelijk van de vraag.

De eerste winterprik eiste afgelopen dagen al twee slachtoffers. Maandagochtend werd het levenloze lichaam van een dakloze vrouw gevonden in de François-Joseph Navezstraat in Schaarbeek. De wetsdokter stelde vast dat ze stierf aan onderkoeling. Dinsdagochtend werd op de Varkensmarkt in Brussel nog een levenloos lichaam van een dakloze vrouw aangetroffen. De wetsarts moet de doodsoorzaak nog vaststellen, maar ook hier wordt vermoed dat ze stierf aan onderkoeling.