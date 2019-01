Open VLD neemt afscheid van Philippe De Backer: 'Respect voor iemand die zijn hart volgt'

De Antwerpse Open VLD maakt een moeilijke periode door. Schepen voor Economie Claude Marinower verloor zijn levenspartner en Philippe De Backer besloot om terug te keren naar zijn eerste liefde: wetenschap en ondernemerschap.

Het vertrek van De Backer is volgens Joost Germis, de voorzitter van Open VLD Groot-Antwerpen, een zware dobber voor de partij. 'Maar je kan alleen maar respect hebben voor iemand die zijn hart volgt. Hij heeft zich de voorbije jaren met een tomeloze energie ingezet om van de partij een sterk bolwerk te maken. We zullen tonen dat het team dat hij mee gebouwd heeft, die taak kan voortzetten.'

Ook Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz prees De Backer voor de energie en het enthousiasme waarmee hij zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op het lijsttrekkerschap had gestort. Hij had ook begrip voor zijn beslissing om uit de politiek te stappen. 'Het vergt moed om trouw te blijven aan jezelf, maar Philippe, nondedju, maat, ik ga je missen.' De Backer werd op een luid applaus getrakteerd en mocht bloemen in ontvangst nemen.

Joost Germis en Willem-Frederik Schiltz blikten in hun toespraken ook vooruit naar de verkiezingen van 26 mei. 'We willen op alle bestuursniveaus mee aan het roer zitten. We gaan niet voor zilver, hier in Antwerpen gaan we voor diamant', zei Germis.

Schiltz nam vooral N-VA op de korrel, die eind vorig jaar uit de regering stapte en zo volgens hem haar verantwoordelijkheid ontliep. Ook het 'vijandsdenken' van N-VA ligt hem niet. 'Wij kiezen daar niet voor. Wie kiezen ervoor om elkaar te helpen. Wij zien echte mensen van vlees en bloed en willen iedereen de kans geven om zijn mogelijkheden ten volle te benutten.'