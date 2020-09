Tim Vandenput (Open VLD) pleit ervoor om bevoegdheden die de grenzen van gewesten en gemeenschappen overstijgen volledig te herfederaliseren. Een gevoelige oproep op het moment van zenuwslopende formatiegesprekken.

Kamerlid en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput doet zijn oproep in een opiniestuk voor de website van Knack.

Voor het liberale Kamerlid staat de 'eenvoudige en logische organisatie' van België centraal. De versnippering aan bevoegdheden zorgen voor een trage en dure werking, aldus Vandenput. 'De leuze "wat we zelf doen, doen we beter" is gewoon niet juist', stelt hij.

De jongste jaren maakte de idee van het herfederaliseren van bevoegdheden een kleine opmars. Politieke partijen als Groen, maar ook Vandenputs Open VLD, maken er geen geheim van om bepaalde bevoegdheden die nu in Vlaamse handen liggen opnieuw over te hevelen naar het federale niveau.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ziet dat vooral als een vorm van een efficiënt staatsapparaat. 'Liberalen gaan zich niet enten op begrippen als unitarisme, confederalisme of dat soort zaken. Dat is symboliek', zei hij nog afgelopen weekend in een videoboodschap.

Eén minister en één administratie voor volksgezondheid, mobiliteit en klimaat. Tim Vandenput (Open VLD)

Vivaldi onder druk

Tim Vandenput maakt die stelling concreter. In zijn opiniestuk zegt hij dat 'bevoegdheden die gewest- en landgrenzen overstijgen volledig op Belgisch niveau georganiseerd moeten worden'. Hij plakt er drie domeinen op: volksgezondheid, mobiliteit en klimaat. Die komen zo 'onder leiding van één minister en één administratie' te staan. 'Het gevolg is dat het aantal parlementen, parlementsleden en regeringsleden zal dalen. Het aantal kabinetten zal dalen, administraties worden kleiner en slanker.'

Van Vandenput is al langer geweten dat hij sceptisch staat tegenover de tendens om federale bevoegdheden naar de regio's en gemeenschappen te brengen. Recent ondertekende hij het 'Pact voor België' van de B Plus, een organisatie die streeft naar een 'federaal, vernieuwd, efficiënt en solidair België'.

En toch komt zijn oproep op een politiek gevoelig moment. De voorzitters van de Vivaldi-partijen komen donderdag voor het eerst bijeen. De formatie van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V wordt nu al geplaagd door perslekken. Nochtans zou de ploeg tegen 1 oktober klaar moeten zijn.

Bovendien zet CD&V-minister Pieter De Crem donderdag met een interview in De Standaard druk op zijn eigen partij. Hij vreest het vijfde wiel aan de wagen te worden in een coalitie waar de CD&V mathematisch overbodig is. CD&V-voorzitter Joachim Coens staat onder hevige druk om een staatshervorming, of het vooruitzicht daarop, binnen te halen die Vlaanderen meer bevoegdheden zou geven. Het opiniestuk van Vandenput druist alvast tegen die geest in.

Kamerlid en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput doet zijn oproep in een opiniestuk voor de website van Knack. Voor het liberale Kamerlid staat de 'eenvoudige en logische organisatie' van België centraal. De versnippering aan bevoegdheden zorgen voor een trage en dure werking, aldus Vandenput. 'De leuze "wat we zelf doen, doen we beter" is gewoon niet juist', stelt hij.De jongste jaren maakte de idee van het herfederaliseren van bevoegdheden een kleine opmars. Politieke partijen als Groen, maar ook Vandenputs Open VLD, maken er geen geheim van om bepaalde bevoegdheden die nu in Vlaamse handen liggen opnieuw over te hevelen naar het federale niveau. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ziet dat vooral als een vorm van een efficiënt staatsapparaat. 'Liberalen gaan zich niet enten op begrippen als unitarisme, confederalisme of dat soort zaken. Dat is symboliek', zei hij nog afgelopen weekend in een videoboodschap.Tim Vandenput maakt die stelling concreter. In zijn opiniestuk zegt hij dat 'bevoegdheden die gewest- en landgrenzen overstijgen volledig op Belgisch niveau georganiseerd moeten worden'. Hij plakt er drie domeinen op: volksgezondheid, mobiliteit en klimaat. Die komen zo 'onder leiding van één minister en één administratie' te staan. 'Het gevolg is dat het aantal parlementen, parlementsleden en regeringsleden zal dalen. Het aantal kabinetten zal dalen, administraties worden kleiner en slanker.'Van Vandenput is al langer geweten dat hij sceptisch staat tegenover de tendens om federale bevoegdheden naar de regio's en gemeenschappen te brengen. Recent ondertekende hij het 'Pact voor België' van de B Plus, een organisatie die streeft naar een 'federaal, vernieuwd, efficiënt en solidair België'.En toch komt zijn oproep op een politiek gevoelig moment. De voorzitters van de Vivaldi-partijen komen donderdag voor het eerst bijeen. De formatie van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V wordt nu al geplaagd door perslekken. Nochtans zou de ploeg tegen 1 oktober klaar moeten zijn.Bovendien zet CD&V-minister Pieter De Crem donderdag met een interview in De Standaard druk op zijn eigen partij. Hij vreest het vijfde wiel aan de wagen te worden in een coalitie waar de CD&V mathematisch overbodig is. CD&V-voorzitter Joachim Coens staat onder hevige druk om een staatshervorming, of het vooruitzicht daarop, binnen te halen die Vlaanderen meer bevoegdheden zou geven. Het opiniestuk van Vandenput druist alvast tegen die geest in.