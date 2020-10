Brussel voert nog strengere coronamaatregelen in. Een overzicht.

Brussel volgt het voorbeeld van Wallonië met een avondklok die geldt van 22 uur tot 6 uur. De avondklok gaat maandag in. Dat hebben verschillende burgemeesters zaterdag laten optekenen na afloop van de vergadering van de crisiscel onder leiding van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en heeft Vervoort aangekondigd.

Algemene mondmaskerplicht

Daarnaast wordt in het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de verplichting om een mondmasker te dragen opnieuw ingevoerd. 'Alle culturele locaties, inclusief alle musea, tentoonstellingszalen en dergelijke, worden gesloten. Hetzelfde geldt voor alle sportzalen, fitnesscentra, zwembaden, ijspistes enzovoort,' aldus Vervoort. 'Alle amateursportcompetities worden verboden, en trainingen zijn enkel nog toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.'

Schooluitstappen zijn verboden en alle recreatieve voorzieningen gaan dicht. Daaronder vallen ook de wedkantoren, casino's en dergelijke meer.

Er komt ook een verbod op de activiteiten van religieuze ceremonies, aldus de minister-president: 'Voor de religies keren we dus terug naar de regels die golden tijdens de lockdown. Begrafenissen met niet meer dan 15 aanwezigen, huwelijken enkel in aanwezigheid van het koppel en hun getuigen.'

Telewerken wordt waar mogelijk verplicht en de Brusselse regering zal aan de federale overheid vragen de controles daarop aan te scherpen. 'Ook de regels die voor het winkelen gelden, worden verstrengd', gaat Vervoort verder. 'Slechts één persoon zal nog de boodschappen kunnen doen, eventueel vergezeld van een minderjarige.'

Alle winkels moeten hun deuren sluiten om 20.00 uur. Alleen de zaken die take-away-schotels aanbieden, mogen open blijven tot 22 uur.

Voor de rust- en verzorgingstehuizen gaat fase 2 in.

Volg de laatste updates in onze coronablog

