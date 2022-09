Onderwijs: er komen per school afspraken rond digitale bereikbaarheid van leraars

Om de digitale stress bij leerkrachten weg te nemen, moeten scholen vanaf nu verplichte afspraken maken over hun digitale communicatie.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daarover een voorontwerp klaar, schrijven de kranten van Mediahuis.

Vandaag leveren mail, WhatsApp en Smartschool te vaak frustratie op bij leerkrachten. Zo krijgen ze soms na elf uur ’s avonds nog berichtjes, zijn ouders boos omdat er niet snel wordt geantwoord of krijgen leerlingen via die weg laattijdig nog extra taken. Weyts wil scholen daarom verplichten afspraken te maken over hun digitale communicatie.

Zo kan bepaald worden op welke tijdstippen leerlingen en leerkrachten bereikbaar moeten zijn. ‘De wederzijdse verwachtingen moeten beter op mekaar worden afgestemd, want nu zijn soms zowel leerlingen als leerkrachten on­tevreden’, klinkt het.

Er komt wel geen algemeen recht op deconnectie. De autonomie om beslissingen te nemen blijft bij scholen. Zo kan worden beslist dat personeel in de ene school tot 17 uur bereikbaar moet zijn, in een andere tot 22 uur en in een derde kan 100 procent bereikbaarheid de norm zijn. De afspraken moeten ten laatste tegen 1 september 2023 in het school- en arbeids­reglement staan.