Na ‘afschaffing’ verguisde M-decreet blijft alternatief uit

De opvolger van het M-decreet is alweer met een schooljaar uitgesteld, tot september 2023. Bijsturing is nochtans meer dan ooit nodig. Het buitengewoon onderwijs barst uit zijn voegen.

Eerst was het 2021. Dan kwam ­corona en werd het 2022. Nu zal het Leersteundecreet ten vroegste in 2023 van start gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een tijd geleden beslist. In een bericht van het GO! staat daarover: ‘De overheid krijgt het beloofde leersteundecreet niet tijdig rond: de ­ingangsdatum van het nieuwe ­decreet wordt verschoven naar 1 september 2023.’



Het decreet wordt de opvolger van het door veel leerkrachten vervloekte M-decreet. Dat ­bepaalt dat kinderen met een ­beperking zo veel mogelijk naar een gewone school moeten kunnen, een koerswijziging waar Vlaanderen zich in 2009 toe engageerde door in te stemmen met het VN-verdrag Handicap. Het systeem werd nog beslist door minister Pascal Smet (Vooruit) en ingevoerd ­onder Hilde Crevits (CD&V). Door een te snelle implementatie en geen extra middelen kreeg het al snel een slechte naam.

Oppositiepartij Groen is niet mals voor onderwijsminister Weyts. ‘Al drie jaar heeft minister Weyts de tijd om werk te maken van de opvolger van het M-decreet. Door met de voeten te slepen laat hij de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving in de steek’, reageert Vlaams parlementslid Johan Danen. Volgens Danen barst het buitengewoon onderwijs uit zijn voegen en zijn er in het gewoon onderwijs handen te kort. ‘De belangrijkste doelstelling van de opvolger moet net zijn om te leren van de weeffouten van het M-decreet, om zo stappen vooruit te zetten richting inclusie. Ondertussen beweegt er niets. Onvoorstelbaar voor een welwarende regio als Vlaanderen’, besluit Danen.