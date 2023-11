Kennis van Engels in België gaat voor tweede jaar op rij achteruit

De kennis van het Engels bij volwassen niet-moedertaalsprekers in België daalt voor het tweede jaar op rij. Ons land zakt van de zesde naar de zevende plek, op 113. Dat blijkt woensdag uit de jaarlijkse English Proficiency Index (EPI) van het internationale taalonderwijsbureau EF Education First (EF).

Vlamingen spreken veel beter Engels dan Walen, met respectievelijk een zeer goede beheersing van de taal in Vlaanderen ten opzichte van een gemiddelde in Wallonië. Gent, Leuven en Antwerpen scoren het best. Brussel doet het beter dan de Waalse steden, maar slechter dan de Vlaamse. Kijken we naar de provincies, dan bestaat de top drie uit West-Vlaanderen, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt pal in het midden tussen het noorden en het zuiden. Namen scoort het slechtst. Aan de top van de rangschikking staan net als vorig jaar opnieuw Nederland, Singapore en Oostenrijk. België staat zevende wereldwijd en zesde in Europa.

Helemaal onderaan bungelt Congo. De index werd berekend op basis van gestandaardiseerde taaltesten (EF SET) van 2,2 miljoen niet-moedertaalsprekers uit 113 landen en regio’s.