Februaristarters aan de hogeschool: ‘Soms is het beter om te wachten tot je echt zeker bent van je studiekeuze’

Steeds meer studenten beginnen pas in februari met een opleiding aan een hogeschool. Sommigen doen dat omdat hun oorspronkelijke studiekeuze hen niet beviel, anderen hadden in september nog geen idee wat ze wilden studeren.

Het academiejaar begint niet voor iedereen in september. De voorbije jaren kozen steeds meer studenten ervoor om zich pas in februari, bij de start van het tweede semester, voor een (nieuwe) hogere studie in te schrijven. Een kleine rondvraag bij Vlaamse hogescholen leert dat ze ook dit jaar weer een stroom zogenaamde februaristarters verwachten.

Dat is ook het geval in Arteveldehogeschool, waar vorig jaar 1115 studenten in het tweede semester startten. ‘Tegenwoordig hoeft dat geen probleem meer te zijn’, zegt Nele Pierlet, studiekeuzeadviseur van Arteveldehogeschool. ‘Sterker nog: er zitten soms voordelen aan starten in februari.’

Waarom kiezen sommigen ervoor om dan pas aan een opleiding te beginnen?

Nele Pierlet: De grootste groep zijn studenten die in september met een andere studie zijn begonnen. Dat kan bij ons zijn, maar de meesten komen van een andere hogeschool of een universiteit. Sommigen beseffen in oktober al dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt en hebben alle tijd om zich over hun studiekeuze te bezinnen. Anderen beginnen daar pas over na te denken wanneer ze de resultaten van hun examens krijgen.

Dat ze soms al na één semester overwegen om naar een andere opleiding over te stappen, heeft ook te maken met de invoering van het drempelpakket of de harde knip. Daardoor moeten ze binnen de twee jaar slagen voor alle vakken waarvoor ze in het eerste jaar zijn ingeschreven.

Hoe komt het dat veel jongeren een verkeerde studiekeuze maken?

Pierlet: Meestal komt dat doordat ze de studie die ze kiezen vooraf niet breed en diep genoeg hebben verkend. Uit onderzoek blijkt ook dat vooral jonge mensen die pas laat beslissen wat ze zullen studeren een keuze maken die achteraf niet de juiste blijkt te zijn. Ze blijven maar twijfelen, en wanneer ze hun beslissing echt niet meer kunnen uitstellen, kiezen ze dan maar voor een brede opleiding met veel mogelijkheden.

Daarnaast zijn er ook vroege beslissers die te snel een keuze maken zonder dat ze die goed onderzocht hebben. Dan blijkt soms al snel dat die studie niet aan hun verwachtingen voldoet. In onze bacheloropleiding toegepaste psychologie beginnen in februari bijvoorbeeld heel wat studenten die eerst psychologie hebben gestudeerd aan de universiteit. Sommigen voelden al na een paar weken dat het niets voor hen is om les te krijgen in een aula met een paar honderd andere studenten. Anderen beseften pas toen ze hun examenresultaten onder ogen kregen dat het moeilijk zou worden om te slagen.

Is het een goed idee om dan midden in het academiejaar aan een andere studie te beginnen?

Pierlet: Tot een jaar of vijf jaar geleden waren de meeste studietrajecten niet op februaristarters afgestemd. Zij konden hoogstens een paar vakken uit het tweede semester bij elkaar sprokkelen, waardoor ze het tijdens het volgende academiejaar wat minder zwaar hadden. Maar een echte nieuwe start namen ze pas in september, waardoor ze uiteindelijk een heel jaar later afstudeerden.

Het kan een voordeel zijn om in januari op de arbeidsmarkt te komen, want dan wordt die niet door een massa afgestudeerden overspoeld.

Nu hoeft dat niet meer zo te zijn. Bij ons kunnen studenten – net als in andere hogescholen – in de meeste opleidingen al volwaardig starten in februari. Daardoor is het in veel opleidingen als februaristarter al perfect mogelijk om binnen de drie jaar een diploma te behalen. Het kan zelfs een voordeel zijn om in januari op de arbeidsmarkt te komen, want dan wordt die nog niet door een massa afgestudeerden overspoeld.

Starten alleen studenten die eerst al een andere studie hebben geprobeerd weleens in februari?

Pierlet: Ook veel zij-instromers die zich willen omscholen beginnen pas in het tweede semester. Een echte verklaring heb ik daar niet voor – al kan ik me voorstellen dat sommige mensen aan het begin van een nieuw jaar beslissen om hun leven over een andere boeg te gooien. Daarnaast zien we ook af en toe jonge mensen die pas in februari beginnen omdat ze in september totaal nog niet wisten wat ze wilden doen.

In de Verenigde Staten is een gap year helemaal ingeburgerd, maar in Vlaanderen vindt men het nog altijd vreemd als een achttienjarige niet meteen aan een hogere studie begint. Nochtans kan dat een heel verstandige beslissing zijn als je die tijd gebruikt om jezelf beter te leren kennen en goed over je studiekeuze na te denken.

Als je in september écht niet weet wat je wilt studeren, stel je die beslissing soms beter nog wat uit in plaats van halsoverkop aan een opleiding te beginnen waarvan je niet overtuigd bent. Ook al omdat je dan meteen aan je leerkrediet begint te knabbelen, en dat kan later in je studie natuurlijk grote gevolgen hebben.

Brengt de instroom van al die februaristarters voor een hogeschool niet veel extra werk met zich mee?

Pierlet: Veel minder dan vijf, zes jaar geleden. Toen werd elke keer weer bekeken hoe een studietraject kon worden aangepast in functie van studenten die later startten, maar ondertussen staan die februaritrajecten in de meeste opleidingen op punt.

We zetten starters ook zo veel mogelijk samen, want anders komen ze terecht in een groep studenten die elkaar al maanden kennen en al veel hebben samengewerkt. Aangezien studiesucces onder meer wordt beïnvloed door de mate waarin je je thuis voelt in je opleiding, is ook dat iets waar we als hogeschool op willen inzetten. Zeker omdat ondertussen wel duidelijk is dat februaristarters allesbehalve een tijdelijk fenomeen zijn.