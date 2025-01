Zorgolympiade: ‘Ook leerlingen die géén STEM volgen, moeten trots kunnen zijn op hun richting’

Terwijl de zorgsector met een groot personeelstekort kampt, krijgen zogenaamd ‘zachte’ studierichtingen niet de aandacht die ze verdienen. Een heuse Zorgolympiade moet daar verandering in brengen. ‘We hopen leerlingen te laten ervaren hoe goed het voelt om anderen te helpen.’

‘Ontzettend veel Vlaamse leerlingen volgen een zorgopleiding, maar toch krijgen die richtingen amper aandacht’, zegt Bram De Geeter van Leerhub vzw. Daarom organiseert hij in samenwerking met VLOZO, Hogeschool Vives, Odisee Hogeschool, Alimento en de Koning Boudewijn Stichting een zorgolympiade.

De wedstrijd, die met middelen uit het Excellentiefonds van de Vlaamse overheid wordt opgezet, staat open voor leerlingen uit de tweede en derde graad van de dubbele en de arbeidsmarktfinaliteit die een zorgopleiding volgen. Ondertussen zijn er al meer dan duizend jongeren ingeschreven.

Waarom was er nood aan nóg een olympiade?

Bram De Geeter: Voor leerlingen van de doorstroomfinaliteit worden veel olympiades georganiseerd, van wiskunde en biologie tot geschiedenis. In de andere finaliteiten gebeurt dat veel minder. Als jongeren die een technische of beroepsopleiding volgen al eens de kans krijgen om aan zo’n wedstrijd deel te nemen, dan is dat voor een STEM-vak, zoals elektromechanica of elektriciteit. De zogenaamd ‘zachtere’ opleidingen worden niet bediend.

Dat het STEM-domein de meeste andere studierichtingen overschaduwt, hangt samen met een breder maatschappelijk fenomeen: in onze samenleving honoreren wij vooral beroepen die hoge productiviteitscijfers kunnen voorleggen en veel geld opbrengen. Terwijl zachtere sectoren minstens even belangrijk zijn om ons land te doen draaien. Dat heeft de pandemie toch wel duidelijk gemaakt.

Heel veel leerlingen volgen een zorgrichting, maar die gaan na hun afstuderen lang niet allemaal in de sector aan het werk.

Hoe zijn jullie uiteindelijk bij zorgopleidingen terechtgekomen?

De Geeter: Die keuze lag voor de hand doordat de zorgsector, die meteen enthousiast reageerde, met een groot personeelstekort kampt. In het secundair onderwijs volgen nochtans heel veel leerlingen een zorgrichting, maar die gaan na hun afstuderen lang niet allemaal in de sector aan het werk. Dat komt voor een stuk doordat velen niet bewust voor zo’n opleiding hebben gekozen.

Zeker in de arbeidsmarktfinaliteit schrijven nogal wat jongeren zich ervoor in omdat ze amper nog andere opties hebben. Dat is een van de redenen waarom die opleidingen niet zo hoog staan aangeschreven en ook heel weinig aandacht krijgen. Daar willen wij nu verandering in brengen door leerlingen die in dat domein excelleren in de schijnwerpers te zetten. Zo hopen we ze meer zelfvertrouwen te geven en hen ook te laten ervaren hoe goed het voelt om anderen te helpen.

Hoe zal de olympiade verlopen?

De Geeter: Omdat er veel deelnemers zijn, gebeurt de eerste selectie online. Daarbij zullen we vooral naar hun theoretische kennis peilen. Vijftig leerlingen, evenredig verdeeld tussen de twee finaliteiten en twee graden, mogen dan door naar de halve finale, die in april plaatsvindt. Vanaf dan zullen ze vooral praktische proeven moeten afleggen.

De beoordeling gebeurt door een jury onder leiding van de Vlaamse zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt. Omdat het Excellentiefonds eist dat alle projecten die worden ondersteund ook focussen op een goed gebruik van het Nederlands, zullen ze zeker ook een presentatie moeten geven. Voor leerlingen uit zorgopleidingen ligt dat misschien minder voor de hand dan voor hun leeftijdgenoten uit de doorstroomfinaliteit, maar ik ben ervan overtuigd dat die kloof vandaag veel minder groot is dan vroeger.

Op 28 mei vindt dan de grote finale plaats. Uiteindelijk zullen daar vier laureaten uitkomen: één uit elke graad en uit elke finaliteit. De winnaars uit de derde graad mogen op stage naar Zweden, de winnaars uit de tweede graad krijgen een uitdagende stageplaats in Vlaanderen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat jongeren – niet alleen degenen die deelnemen – zien hoe cool een zorgopleiding kan zijn.

