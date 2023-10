De nieuwe Leraarskamer: wie mag dit schooljaar oordelen over ons onderwijs?

Ook dit schooljaar heeft Knack een panel samengesteld van leerkrachten die tot de zomervakantie hun mening zullen geven over alle mogelijke aspecten van het Vlaamse onderwijs.

Uit een paar honderd inzendingen kozen we vijftien heel verschillende mensen. Sommigen werken al hun hele volwassen leven in het onderwijs, anderen deden eerst ervaring op in een andere sector.

Ze komen uit heel Vlaanderen, van Roeselare tot Hasselt, en geven les in scholen die tot het GO! gemeenschapsonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen of het OVSG behoren.

Er zijn kleuterjuffen bij, leerkrachten uit lagere scholen en mensen die in het secundair onderwijs voor de klas staan. Zowel de doorstroom (het vroegere aso), de dubbele finaliteit (het vroegere tso) en de arbeidsmarktfinaliteit (het vroegere bso) als het kunstonderwijs en het buitengewoon onderwijs zijn vertegenwoordigd.

Sommige leerkrachten geven al tientallen jaren les, maar er is ook iemand die pas aan zijn eerste schooljaar is begonnen.

De Leraarskamer 2023-2024 bestaat uit Alex Asselman (Oscar Romerocollege in Dendermonde), Sarah Berckmans (Heilig-Hart & College Halleweg in Halle), Fred Colman (GO! Spectrumschool in Deurne), Henk Daels (De Lage Kouter in Kortrijk), Evie De Coene (Go! Atheneum Voskenslaan in Gent), Katleen Defever (MPI Campus Sterrebos in Roeselare), Lode Govers (Klein Seminarie Hoogstraten), Ellick Geeroms (VTI Aalst), Cathy Lecoutre (Guldensporencollege in Kortrijk), Nickhail Popelier (VISO Gent), Lieselotte Theunynck (Paviljoen in Schaarbeek), Jo Smets (De Vlindertuin in Lille), Wendy Tiesters (Provinciale Kunsthumaniora Hasselt), Ria Veris (De Wilg in Lint) en Farah Zannouri (Annuncia Instituut Ranst).

Woensdag stellen we hen in Knack uitgebreid aan u voor en komt u ook te weten wat volgens hen de grootste uitdagingen van het Vlaamse onderwijs zijn.