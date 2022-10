Maak kennis met de leraarskamer van Knack

Of het nu over het lerarentekort, de eindtermen of centrale toetsen gaat, tegenwoordig heeft iederéén een mening over het onderwijs. Van ouders en leerlingen tot pedagogen en andere experts. Al te vaak vergeten we daarbij te luisteren naar degene die als geen ander weet hoe het in Vlaamse klaslokalen toegaat: de leerkracht.

Knack wil daar verandering in brengen. Telkens als iemand met een opvallend voorstel komt of een controversiële uitspraak over het onderwijs doet, vragen we de leerkrachten uit ons panel om hun mening. En dat een heel schooljaar lang.

Dit is de leraarskamer van Knack voor het schooljaar 2022-2023:

1. Senne Heremans (28) is leerkracht in het vijfde en zesde leerjaar van Freinetschool De Steltloper in Geel. Dit is zijn zevende schooljaar.

2. Hans Verbrugghe (49) staat al 26 jaar voor de klas. Hij geeft Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde aan de tweede- en derdejaars van het Immaculata-instituut in De Panne.

3. Karo Voets (36) is leerkracht Frans in het vijfde en zesde jaar van het Bernarduscollege in Oudenaarde. Daarnaast geeft ze in verschillende scholen workshops over Franse chansons.

4. Veerle Roelandt (52) werkt 31 jaar in het onderwijs. Ze is juf van de derde kleuterklas in Triangel Pamel in Roosdaal. Eerder werkte ze ook al in een lagere school.

5. Aileen Debusscher (29) is leerkracht Nederlands en geschiedenis in de Hotelschool Gent. Dit is haar zesde schooljaar.

6. Jan Toremans (52) staat al bijna dertig jaar voor de klas. Hij is leerkracht Latijn, Grieks en soms ook geschiedenis in het Sint-Jozefcollege in Turnhout.

7. Selwin Maginet (30) is leerkracht wiskunde en STEAM in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Hij geeft al zeven jaar les in GO! Atheneum Antwerpen.

8. Bjorn Rondags (28) is leerlingenbegeleider in BLO Tongelsbos in Westerlo, een school voor buitengewoon lager onderwijs.

9. Freya Dawoud (46) geeft al veertien jaar wiskunde in de derde graad aso en tso. Ze werkt in GO! Atheneum Denderleeuw.

10. Trudo Herman (60) staat dit schooljaar voor de 42e keer voor de klas. Hij geeft les aan het vierde leerjaar van de Vrije Centrumschool Zuidstraat in Roeselare.

11. Saskia Boelens (52) is al 22 jaar leerkracht. Ze geeft voornamelijk geschiedenis in het Secundair Kunstinstituut in Gent.

12. Saskia Van Lanckere (45) studeerde farmaceutische wetenschappen, gaf les in de opleiding apotheekassistent en werkte daarna als apotheker. Vijf jaar geleden stapte ze naar het onderwijs over. Ze geeft maatschappelijke vorming en STEM in GTI Mortsel.

13. Carolien De Schrijver (36) werkt 11 jaar in het onderwijs. Ze geeft les in Freinetschool De Klimpaal in Molenbeek.

14. Johan Van Holderbeke (63) geeft algemene sociale vaardigheden en godsdienst in BuSo Stropkaai Gent. Zijn leerlingen hebben een matige tot ernstige verstandelijke handicap.

15. Zahia Ghamrane (48) geeft les aan het zesde leerjaar van SB De Kleine Ontdekker in Deurne. Ze werkt al twintig jaar in het onderwijs en was eerder ook zorgleerkracht.