Nucleaire waakhond: 'Kerncentrales voldoende beschermd tegen extreme natuurverschijnselen'

Voor Tihange blijft er nog één actiepunt over: de constructie van een nieuwe noodplankamer die als back-up moet dienen voor de bestaande. 'Die operatie zou in de loop van dit jaar worden afgerond', aldus FANC-woordvoerster Innes Venneman.

Als er een positieve evaluatie volgt, kan het stresstest-project in principe volgend jaar worden afgesloten. Na de kernramp in Fukushima, in 2011, ondergingen alle Europese kerncentrales een stresstest. Op basis daarvan moesten de exploitanten een actieplan opstellen, dat tussen december 2012 en juli 2013 werd goedgekeurd door het FANC.

Europa legde deze stresstests op om na te gaan in hoeverre kerncentrales beschikken over voldoende grote veiligheidsmarges om aan extreme natuurlijke gebeurtenissen, zoals overstromingen of aardbevingen, te weerstaan.

Die kunnen namelijk leiden tot het uitvallen van de elektriciteitsaanvoer en/of koeling van de reactor, wat in het ergste geval een 'meltdown' (kernsmelting, red.) kan veroorzaken.

Daarbovenop moesten de Belgische nucleaire sites ook een stresstest ondergaan voor andere scenario's, zoals vliegtuigcrashes, cyberattacks, gasexplosies en terrorisme. 'Voor wat mensgerelateerde evenementen betreft, zijn alle actieplannen reeds gerealiseerd', aldus het FANC, dat geen verdere details geeft in het jongste opvolgingsrapport.

Ook andere nucleaire inrichtingen van klasse I, zoals Belgoprocess en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol, moesten een stresstest ondergaan. Hier zijn intussen respectievelijk 90 en 95 procent van de acties voltooid. Voor het SCK bijvoorbeeld moet er een nieuw gebouw voor de nooddiesels worden gebouwd en het bluswaternetwerk gemoderniseerd. Deze werken zouden in 2019 worden afgerond, verwacht het FANC.

Voor Belgoprocess gaat het om een betere bescherming van de installaties tegen aardbevingen. Die acties zouden tot 2021 lopen.