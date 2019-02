Hoeveel kerncentrales wil N-VA nu eigenlijk openhouden?

Naast de speculaties over een mogelijke nieuwe kerncentrale, is er verwarring ontstaan over het aantal centrales dat N-VA langer wil openhouden. Sommigen hebben het over 'de twee jongste', anderen hebben het over drie. 'Wij zijn daar nochtans altijd helder over geweest', klinkt het.