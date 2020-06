NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir is niet opgezet met de wijze waarop de superkern zaterdag besliste om iedere inwoner een Rail Pass van het vervoersbedrijf te bezorgen. 'Dat dit gisteren zonder enig overleg is beslist, stelt ernstige vragen', reageert de CEO op Twitter. 'De NMBS vraagt onmiddellijk overleg en alle noodzakelijke hulp om elk risico op overbezetting van treinen en perrons te voorkomen.'

Het idee om het openbaar vervoer aan te moedigen bij de bevolking 'is een goede zaak', stelt Dutordoir. Ze is vooral not amused met de manier waarop. 'Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel', klinkt het nog in de tweets. 'De NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen.'

Terug op de rails

De NMBS-topvrouw wijst er verder op dat de logistieke en financiële aspecten van deze regeling dringend uitgeklaard moeten worden. Tijdens de superkern van zaterdag werd beslist dat alle inwoners van België een Rail Pass krijgen, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Ook werd het supplement om een fiets op de trein mee te nemen tijdelijk geschrapt.

In een reactie zegt vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat de regering, in dit geval minister van Mobiliteit François Bellot, inderdaad contact had moeten opnemen met Sophie Dutordoir om de zaak door te spreken. 'Als dat niet gebeurd is, moeten we in eigen boezem kijken', aldus Geens zondag in VTM Nieuws. Wel blijft hij de maatregel zelf verdedigen: 'Het is de bedoeling om het binnenlands toerisme weer op de rails te krijgen. Ik hoop dat het allemaal wel goed loopt en dat we de veiligheid goed kunnen garanderen'.

Van Ranst niet enthousiast

Viroloog Marc Van Ranst blijkt echter niet zo enthousiast. 'Gratis treintickets zijn op dit moment een risico op overbezetting van de treinen', schrijft hij op Twitter. 'Juist door thuiswerk te promoten wordt gepoogd het openbaar vervoer te ontlasten en zo veiliger te maken'.

De @NMBS vraagt dus onmiddellijk overleg en alle noodzakelijke hulp om elk risico op overbezetting van treinen en perrons te voorkomen. Parallel dienen de logistieke en financiële aspecten dringend uitgeklaard. (3/3) — Sophie Dutordoir (@DutordoirSophie) June 7, 2020

Het idee om het openbaar vervoer aan te moedigen bij de bevolking 'is een goede zaak', stelt Dutordoir. Ze is vooral not amused met de manier waarop. 'Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel', klinkt het nog in de tweets. 'De NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen.'De NMBS-topvrouw wijst er verder op dat de logistieke en financiële aspecten van deze regeling dringend uitgeklaard moeten worden. Tijdens de superkern van zaterdag werd beslist dat alle inwoners van België een Rail Pass krijgen, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Ook werd het supplement om een fiets op de trein mee te nemen tijdelijk geschrapt.In een reactie zegt vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat de regering, in dit geval minister van Mobiliteit François Bellot, inderdaad contact had moeten opnemen met Sophie Dutordoir om de zaak door te spreken. 'Als dat niet gebeurd is, moeten we in eigen boezem kijken', aldus Geens zondag in VTM Nieuws. Wel blijft hij de maatregel zelf verdedigen: 'Het is de bedoeling om het binnenlands toerisme weer op de rails te krijgen. Ik hoop dat het allemaal wel goed loopt en dat we de veiligheid goed kunnen garanderen'.Viroloog Marc Van Ranst blijkt echter niet zo enthousiast. 'Gratis treintickets zijn op dit moment een risico op overbezetting van de treinen', schrijft hij op Twitter. 'Juist door thuiswerk te promoten wordt gepoogd het openbaar vervoer te ontlasten en zo veiliger te maken'.