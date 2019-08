Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ziet een 'duidelijke stempel' van zijn partij in de startnota van Bart De Wever (N-VA). Maar klopt dat wel? En vormt dat een probleem voor de onderhandelaars?

'Tijdens de eerste onderhandelingen bleek er een entente te ontstaan over de koppeling tussen het aantal jaren verblijven in België en sociale rechten. Daarop ben ik duidelijk: je ideologie verloochenen is minder wenselijk dan vijf jaar oppositie.'

...