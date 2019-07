SP.A sluit de rangen: 'We hebben onze eigen rode lijnen getrokken'

SP.A-voorzitter John Crombez heeft de neuzen min of meer in dezelfde richting gekregen. Op een bijeenkomst werd een strategische nota overeengekomen met daarin enkele inhoudelijke punten die SP.A in een mogelijk Vlaams regeerakkoord wil zien. 'De West-Vlamingen applaudisseerden het luidst.'

John Crombez met Melissa Depraetere en Conner Rousseau naast hem

Op een bijeenkomst van SP.A-mandatarissen, lokale secretarissen en voorzitters, hebben voorzitter John Crombez en federaal fractieleider Meryame Kitir een mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te gaan met Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA).

