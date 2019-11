De N-VA juicht toe dat de Spaanse ambassadeur een gesprek over Catalonië wil aangaan met Jan Jambon (N-VA). Tegelijkertijd weigeren enkele parlementsleden zelf een uitnodiging voor een werkontbijt.

Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de Spaanse ambassadeur Beatriz Larrotcha Palma. De ontmoeting komt er op vraag van Jambon. Die stelde een 'gedachtewisseling' voor over de gespannen situatie in Catalonië. Directe aanleiding is een unaniem goedgekeurde resolutie van het Vlaams Parlement, die de 'buitenproportionele straffen door het Spaanse Hooggerechtshof van de Catalaanse politici en activisten' veroordeelt.

...