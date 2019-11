Komende zondag verkiest Spanje voor de tweede keer dit jaar een nieuw parlement.

Spanje heeft al sinds 1 juni 2018 geen voldragen regering meer. Op die dag stapte Mariano Rajoy op als premier, nam de socialist Pedro Sánchez het over als regeringsleider en ging de regering in lopende zaken. Rajoy, de koppige, laconieke Galiciër die zijn rechts-conservatieve Partido Popular (PP) door de economische crisis had gestuurd, moest ontslag nemen in de nasleep van een corruptieschandaal rond illegale partijfinanciering.

...