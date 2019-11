Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) haalt met forse woorden uit naar N-VA. Volgens hem 'kan een blinde zien' dat N-VA geen deel wil uitmaken van een volgende federale regering en absoluut naar de oppositie wil. N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys noemt die uitspraken 'onbegrijpelijk'.

Bart Somers zei dat in het VTM-middagnieuws. 'Zij hebben een traject en een geschiedenis van het weglopen van hun verantwoordelijkheid op federaal vlak', klonk het fors.

Met die woorden lijkt Somers voor Open VLD het pad te effenen voor een paars-groene (socialisten, liberalen, groenen) of een regenboogcoalitie (socialisten, liberalen, christendemocraten en groenen).

Exit N-VA?

Een half jaar na de verkiezingen zijn officieel nog altijd tien partijen in de running om een nieuwe federale regering te vormen, met naast de vier 'families' ook nog N-VA en Défi. Maandag brengt PS-voorzitter Paul Magnette opnieuw verslag uit bij de koning van zijn informatieopdracht.

De voorbije dagen leek het echter steeds duidelijker te worden dat N-VA op weg is naar de exit, ook al ontkende ondervoorzitter Lorin Parys donderdag nog op Radio 1 dat de Vlaams-nationalisten voor de oppositie hebben gekozen.

Met een Instagrambericht waarin hij reageerde op een tweet van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten voedde partijkopstuk Theo Francken zelf de geruchten dat er geen geloof meer is in een paars-gele regering.

Ook binnen CD&V groeit de bereidheid om de N-VA los te laten, zo vernam Knack woensdag van twee christendemocratische parlementsleden. Paars-Geel is en blijft officieel de voorkeur genieten op het CD&V-hoofdkwartier. Maar 'we laten de formatie niet gijzelen door de N-VA', aldus een parlementslid.

Op één pleidooi van Mathias De Clercq na, bleef Open VLD er sinds de verkiezingen steevast voor pleiten dat PS en N-VA als grootste partijen de as van de volgende bewindsploeg zouden vormen.

'Ondertussen is alles moeilijk aan het worden door de onverantwoordelijke houding van N-VA op federaal vlak', zegt Somers. 'Ik kan dat alleen betreuren. Die houding staat in contrast met hun houding op Vlaams en lokaal vlak'.

Voor Somers is het zo klaar als een klontje dat N-VA geen deel wil uitmaken van de volgende federale regering. Hij verwijst daarbij naar uitspraken van N-VA-kopstukken van de voorbije weken en maanden. De manier waarop N-VA zich profileert, toont dat ze haar verantwoordelijkheid wil ontlopen, vindt Somers.

Hij maakte daarbij een sprong terug in de tijd: N-VA stapte uit de vorige regering-Michel en wilde niet meestappen in de zesde staatshervorming. 'Blijkbaar is er een onwil bij N-VA om verantwoordelijkheid te nemen. Ze willen zich niet werpen voor een federale regering die de mensen en de bedrijven zo nodig hebben'.

Lees verder onder de foto

Bart Somers (Open VLD) op 1 oktober 2019. © Belga

N-VA: 'Onbegrijpelijk'

Lorin Parys reageerde via Belga op de uitspraken van Somers. Hij vindt het 'onbegrijpelijk' dat Open VLD de onderhandelingspositie van de Vlamingen verzwakken en die van de PS versterken op zo'n cruciaal ogenblik.

Parys is nu vooral benieuwd naar de draagwijdte van Somers' uitspraken binnen zijn partij. Het is hem niet ontgaan dat ook federaal minister Maggie De Block (Open VLD) dit weekend in de Franstalige pers haar pijlen richtte op zijn partij. 'Het is mij wel duidelijk dat daar iets georchestreerd achter zit', aldus Parys.

'Mocht Open VLD neen zeggen tegen paarsgroen, dan kan Magnette enkel voor paarsgeel kiezen', aldus Parys. 'Het is onze bedoeling het federaal regeerakkoord te enten op het Vlaams akkoord en de locomotief richting Noord-Europa te laten rijden. Somers geeft vandaag stoom aan Magnette en de Franstaligen om die naar Zuid-Europa te laten vertrekken. De voorstellen van Magnette zijn niet goed voor de Vlamingen. Ze zetten de schulden- en uitgavenkraan helemaal open.'

Daarom is het voor Parys belangrijk 'dat we samen aan een zeel trekken in het belang van de Vlamingen. Ik hoop dat we vanaf morgen terug met Open VLD kunnen onderhandelen over een federaal regeerakkoord in het verlengde van het Vlaamse', besluit hij.

Vlaamse meerderheid

Open VLD en CD&V zitten zoals bekend wel samen met N-VA in de Vlaamse regering.

Een federale paars-groene of regenboogcoalitie heeft, in tegenstelling tot Paars-Geel, geen meerderheid aan Vlaamse zijde.