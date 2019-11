'Ze zeggen elke dag iets anders,' aldus Open VLD-minister Maggie De Block over CD&V vanochtend bij de start van de federale ministerraad. Het doet al heel de week de ronde in de Wetstraat: CD&V zou uiteindelijk toch overstag gaan en in een paars-groene coalitie durven stappen, terwijl ze sinds de verkiezingen pleit voor een paars-gele coalitie met de N-VA. CD&V zit verveeld met het verhaal en wil het in de kiem smoren: 'Wij blijven op onze lijn.'

Vicepremier Koen Geens deed vanochtend bij Knack alle analyses over CD&V in een paars-groene of regenboogcoalitie af als larie: 'Voor de duidelijkheid, wij zijn op onze lijn gebleven. En wie op zijn lijn blijft, hoeft geen nieuwe commentaar te geven.' Die lijn is: paars-geel, met een N-VA die daartoe het initiatief neemt, samen met de PS.

CD&V stelt zich afwachtend op en beweegt pas wanneer er een uitnodiging daartoe komt. Ook al kan dat betekenen dat die uitnodiging er mogelijk... nooit komt.

Maggie De Block: 'Ze moeten eens weten wat ze willen.'

De berichten over een mogelijke position switch werken de liberalen blijkbaar op de zenuwen: 'Ze zeggen elke dag iets anders,' zei Open VLD-minister Maggie De Block vanochtend aan Knack. 'Ik lees elke dag iets anders,' klonk het fors. 'Ze moeten eens weten wat ze willen en daarmee gedaan.' Een sneer naar CD&V en haar federale hoofdonderhandelaar Koen Geens.

Voor en achter de schermen ontkennen CD&V'ers vandaag dat op het partijbureau van maandagochtend de bocht richting paars-groen werd ingezet. Een uitspraak daar van Hilde Crevits werd door enkele aanwezigen verkeerd begrepen, klinkt het. 'We blijven op onze lijn,' heeft een andere aanwezige opgetekend. Crevits heeft niet gepleit voor paars-groen maar zei wel dat er goed moet nagedacht worden over de risico's voor de partij, indien die onder paars-groen op de oppositiebanken zou belanden.

Koen Geens: 'Er zijn geen geheime notulen gelekt'

Geens reageerde voor het eerst ook op de uitzending van donderdagavond van het VRT-programma Terzake. Daarin werd verteld dat in gelekte notulen van de wekelijkse fractievergadering met de parlementsleden staat dat Geens het gevoel heeft dat het vertrouwen in informateur Paul Magnette (PS) afneemt. Dat verhaal klopt niet, zegt Geens vandaag aan Knack: 'Die notulen waren niet geheim want ze zijn publiek geworden. En wat er in stond is niet waar en heb ik niet gezegd.'

Een andere bron bij de CD&V benadrukt dat het woord 'vertrouwen' tijdens de fractievergadering helemaal niet gevallen is. De bewuste notulen zijn notities die elk parlementslid of elke medewerker kan maken, voor eigen gebruik. Het is geen officieel of letterlijk verslag.

Weg sfeer

De sneer van Open VLD-minister Maggie De Block vanochtend illustreert de slechte sfeer op dit moment tussen de liberalen en CD&V. Ook bij de Franstalige liberalen van de MR is er ergernis: ze hekelen op hun beurt het mordicus vasthouden aan een paars-gele coalitie.

Voor de camera van Knack gaf MR-minister Marie Christine-Christine Marghem aan dat CD&V zich beter wat koest houdt: 'De MR neemt nu geen standpunt in over de leden van een nieuwe coalitie. Eerst kijken we naar het project. Die uitspraken over paars-geel zijn voor rekening van CD&V.'

Broddelwetgeving

Op hun beurt is er bij de christendemocraten deze week veel ongenoegen over de forcing die de liberalen voeren om een versoepeling te laten stemmen van de regels rond euthanasie en abortus. Open VLD smeedt rond die nieuwe wetgeving alternatieve, progressieve coalities, terwijl de ethische kwesties voor CD&V een breekpunt zijn. Het veroorzaakt spanningen en wederzijdse verwijten die doen denken aan de paarse jaren, toen CD&V in de oppositie zat.

Vanochtend haalde CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne bij Knack uit naar de liberalen: 'Er zijn een aantal mensen die zich willen profileren. Over dergelijke thema's broddelwetgeving afwerken op een sneltreintempo, is geen goeie zaak voor het land en voor de mensen.'

Na het weekend is het een half jaar geleden dat we naar de stembus gingen. De federale onderhandelaars zijn nog steeds bijzonder discreet. Vaak is dat een goed teken. Iemand uit de directe omgeving van de onderhandelaars zegt echter: 'We zeggen niks. Want er valt eigenlijk ook echt niet veel te zeggen.'