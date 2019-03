MR: 'Advies Raad van State over klimaatwet heeft grote gevolgen'

Groenen, socialisten, MR, CDH en Défi hadden een door wetenschappers uitgewerkte klimaatwet ingediend in de Kamer. De Raad van State meent echter dat het ongrondwettelijk is om een klimaatbeleid enkel bij bijzondere wet uit te stippelen, al formuleert ze in haar advies wel meteen een aantal mogelijke oplossingen.

'Het advies is zeer gedetailleerd en heeft zware gevolgen, omdat het aan de grondwet en de relaties met de gewesten raakt. We moeten tijd nemen om het probleem op te lossen. Hoe kunnen we deze hindernis nemen? De tijd is al beperkt en een grondwetsherziening dreigt de communautaire doos van Pandora opnieuw te openen', zegt Clarinval.

Het CDH wil het voorstel aanpassen. 'Niets is onmogelijk als iedereen de essentie voor ogen houdt', klinkt het bij fractieleidster Cathérine Fonck. Zij ziet heil in een samenwerkingsakkoord dat beperkt zou zijn in de tijd. Als er na een bepaalde termijn geen akkoord zou zijn over doelstellingen, zou het federale niveau aan zet komen.

Open VLD verwijst het voorstel naar de prullenmand. Ook CD&V meent dat het tijd is voor iets anders. 'De Raad van State bevestigt ons standpunt: een bijzondere klimaatwet van Groen is ongrondwettelijk. Willen we echt iets veranderen aan het klimaat, dan gaan we het beter voor een klimaatpact', zegt Kamerlid Leen Dierick.